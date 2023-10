"Enquêtes criminelles" : l'affaire Christelle Doisy sur W9 mercredi 25 octobre 2023

Nathalie Renoux vous donne rendez-vous sur W9 mercredi 25 octobre 2023 à 21:05 pour un nouvel inédit du magazine "Enquêtes criminelles" : « Christelle Doisy : que cachait l’épouse parfaite ? ».

Pendant 18 ans, Christelle Doisy, camouflée sous différentes identités, aurait laissé sur la paille les hommes tombés sous son charme, mais aussi de nombreux commerçants et propriétaires qui ont eu le malheur de lui faire confiance…

Quand Bruno Lheureux rencontre Christelle fin 2017, il n’imagine pas à quel point ce coup de cœur va faire de sa vie un cauchemar. Pour "Enquêtes criminelles", ce modeste ouvrier a accepté de raconter cette soirée du 31 juillet où, en rentrant du travail, il découvre que sa femme a disparu, tout comme l’ensemble des affaires du couple et ses économies. Seul reste, dans la boîte aux lettres, un avis d’expulsion pour loyers impayés. Bruno aurait dû se méfier : il n’avait pas cherché à en savoir plus quand Christelle lui avait confié qu’elle avait failli faire de la prison à cause des escroqueries de son ex-mari.

Cet homme, Frédéric Descours, les équipes du magazine "Enquêtes criminelles" l'ont retrouvé. Il affirme quant à lui avoir été manipulé par celle qu’il connaissait sous le nom d’Alexandra Bertrand : elle l’aurait coupé de sa famille et entraîné, pour un motif inventé de toutes pièces, dans une cavale impressionnante à travers la France, le Maroc et la Belgique. Seulement, si Frédéric Descours s’en défend, il est accusé par la justice d’être le complice de son ex-épouse dans de nombreuses affaires d’escroqueries…

En deuxième partie d’émission, "Enquêtes criminelles" reviendra sur la mort de Théo Decouchant, 23 ans, près de Besançon (Doubs). Un matin de décembre 2021, ses amis s’inquiètent : le jeune peintre en bâtiment ne s’est pas présenté à son travail et il ne répond ni à leurs appels ni à leurs messages… En fait, Théo n’a plus donné de nouvelles depuis qu’il a passé la soirée avec Camille Anguenot, une jeune femme de 18 ans avec laquelle il avait flirté en boîte de nuit quelques semaines auparavant.

Qu’a-t-il bien pu se passer pour que Théo soit ainsi aux abonnés absents ? Pour le découvrir, la bande de copains décide de contacter Camille. Et ils ne vont pas tarder à faire une série de découvertes particulièrement embarrassantes pour la petite amie éplorée…