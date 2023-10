"Paranormal : Les 13 phénomènes les plus incroyables" à découvrir sur TMC vendredi 27 octobre 2023

Vendredi 27 octobre 2023 à 21:25, Anaïs Grangerac vous proposera sur TMC un voyage aux frontières du réel dans le magazine "Paranormal : Les 13 phénomènes les plus incroyables".

Des médiums qui communiquent avec les morts… Des marabouts capables de porter l’œil à des sportifs professionnels… ou encore des patients revenus de l’au-delà…, TMC plonge aux frontières du réel et présente les 13 phénomènes paranormaux les plus extraordinaires. 13 histoires « vraies » racontées par ceux qui les ont vécues.

Des récits parfois à peine croyables ébranleront les convictions des esprits les plus cartésiens. Car comment expliquer… l’inexplicable ?

Pour certains, ces phénomènes paranormaux sont la preuve qu’il existe un univers parallèle, et qu’il est possible de communiquer avec l’au-delà. Pour d’autres, au contraire, il ne s’agit que de croyances, et la science finira par le prouver. Et si c’était vrai ?

Les médiums les plus réputés, comme Anne Tuffigo ou Pierre Yonas, révèleront comment ils ont découvert leurs capacités hors-norme. Et ils se livreront devant les caméras à des séances à la fois troublantes et émouvantes, comme rentrer en communication avec des défunts.

Une expérience qui va totalement bouleverser la comédienne Laetitia Milot.

Nathalie Marquay, la veuve de Jean-Pierre Pernaut, racontera comment elle est assaillie depuis son plus jeune âge par des rêves prémonitoires.

Vous découvrirez également les incroyables témoignages de ceux que l’on appelle : les « expérienceurs » : des hommes et des femmes qui ont vécu des EMI : des Expériences de Mort Imminente. La « lumière blanche », leur « âme » qui flotte au-dessus de leur corps… tous décrivent la même histoire… Vous verrez, notamment grâce au témoignage de neuroscientifiques, de médecins, de spécialistes du cerveau, que la science prend ces récits très au sérieux.

Des pyramides aux ovnis, l’émission fera également le point sur les phénomènes les plus mystérieux. Comme l’histoire de cette poupée possédée ou de cette maison hantée, qui ont inspiré Hollywood, avec les films au succès mondial « Annabel » et « Conjuring ».

Des récits exceptionnels, aussi troublants que fascinants et décryptés par les meilleurs spécialistes.