"Enquête d'action" :« Voitures d’occasion : attention aux arnaques ! » vendredi 27 octobre 2023 sur W9

Vendredi 27 octobre 2023 à 21:05 sur W9, Marie-Ange Casalta vous proposera de voir ou de revoir le un numéro du magazine "Enquête d'action" : « Voitures d’occasion : attention aux arnaques ! ».

Pénurie de composants, problème de logistique, de main d'œuvre : les délais d’attente pour acheter une voiture neuve s’allongent. Les Français se rabattent alors sur le marché de l’occasion. Plus de 5 millions de véhicules vendus en 2022. Résultat, les escrocs n’ont jamais été aussi nombreux et inventifs !

Chaque année, en France, 600 000 voitures d’occasion seraient touchées par l’arnaque au compteur kilométrique. Les journalistes du magazine ont enquêté sur ces filières qui font baisser le kilométrage afin de gonfler artificiellement la valeur des véhicules. Sur Internet, de nombreux garagistes proposent cette manipulation contre quelques centaines d'euros.

Les arnaques s’organisent aussi au-delà de nos frontières. Une de nos équipes s’est rendue au Bénin, en Afrique de l’Ouest, pour rencontrer ceux que l’on surnomme “les brouteurs” : ces cyber-délinquants spécialisés dans l’arnaque via des sites de petites annonces. En vendant des voitures qui n’existent pas, grâce à des méthodes parfaitement rodées, ils soutirent de l’argent à des milliers de victimes.

Autre phénomène face une demande croissante, l’inquiétante progression des « cercueils roulants ». De plus en plus d’épaves seraient maquillées par des garagistes peu scrupuleux, puis remises sur nos routes avec la complicité de contrôleurs techniques corrompus. Les contrôles de l’Etat sont encore insuffisants et les associations d’automobilistes tirent la sonnette d’alarme.

Le marché du luxe n'échappe pas à cette folie de l'occasion. Les délais d’attente, les productions ultra-limitées et un public de plus en plus riche font que certains modèles, tout juste sortis de l’usine, prennent immédiatement 20 % de valeur en plus.