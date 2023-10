"C dans l'air" mercredi 25 octobre 2023 : les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce mercredi 25 octobre 2023 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce mercredi 25 octobre 2023, Caroline Roux recevra : Médéric Chapitaux, sociologue, auteur de "Quand l’islamisme pénètre le sport".

Depuis juin, Karim Benzema est engagé avec le club d'Al-Ittihad, en Arabie Saoudite. Un peu plus d'une semaine après le début du conflit entre Israël et le Hamas, il a été l'un des seuls sportifs français à réagir par une publication sur X dans laquelle il a pris position en faveur de la cause palestinienne. "Toutes nos prières pour les habitants de Gaza, victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants". 24 heures après la publication de l’ancien attaquant du Real Madrid, Gérald Darmanin l’a accusé d'être "en liens, on le sait tous, notoires, avec les Frères musulmans". Selon lui, "depuis plusieurs années, nous constatons une lente dérive des prises de position de Karim Benzema vers un islam dur, rigoriste, caractéristique de l'idéologie frériste consistant à diffuser les normes islamiques dans différents espaces de la société, notamment dans le sport". Face à la polémique, Karim Benzema a décidé de porter plainte contre Gérald Darmanin "pour fausses informations et injures publiques".

D’après les analyses du renseignement, 122 clubs en France, affiliés à une fédération, sont considérés comme "s’entraînant dans une mouvance séparatiste". Selon Médéric Chapitaux, "il est intolérable de laisser des associations communautarisées se développer sur le territoire, en toute connaissance de cause, sans que les autorités ne réagissent. Cette inaction facilite le repli communautaire de plusieurs dizaines de milliers d’individus au sein des structures instituées ou non""Depuis 2 ans, plus de 11.000 sportifs continuent à prendre le risque d’être endoctrinés au sein de ces clubs ‘protégés’ par l’administration sportive, pourtant parfaitement consciente de la menace". D’après Médéric Chapitaux, "65.000 pratiquants s’entraîneraient au sein d’associations sportives communautarisées”.

Médéric Chapitaux reviendra sur la manière dont le communautarisme religieux a pénétré le milieu sportif français.

Les experts invités :

Agnès Levallois, spécialiste du Moyen Orient et vice-présidente de l’IREMMO, Institut de Recherche et d’Études Méditerranée Moyen-Orient.

Daphné Benoit, cheffe du pôle international et correspondante défense à l'AFP, ancienne correspondante au Pentagone.

Marion Van Renterghem, grand reporter, chroniqueuse à L’Express.

Olivier Da Lage, chercheur associée à l’IRIS spécialiste de la péninsule arabique.

Georges Malbrunot, grand reporter spécialiste du Moyen-Orient au Le Figaro, auteur de « Qatar Papers ».

Le thème de l'émission : Otages : le trouble jeu du Qatar



Emmanuel Macron a entamé mardi une tournée au Proche-Orient en se rendant en Israël, deux semaines après l'attaque du Hamas contre l'État hébreu. Le président de la République s'est ensuite rendu à Ramallah, en Cisjordanie, où il a rencontré Mahmoud Abbas, et est finalement arrivé hier soir à Amman, la capitale de la Jordanie pour s’entretenir avec le roi Abdallah II avant de gagner l’Égypte cet après-midi.

L’idée de ces déplacements est de tester dans les pays arabes sa proposition encore floue de coalition internationale contre le Hamas et de renouer le dialogue dans la région alors que les forces israéliennes disent préparer une offensive terrestre à Gaza où la situation humanitaire ne cesse de se dégrader. Depuis samedi seulement quelques camions ont réussi à entrer dans l’enclave palestinienne, bombardée par Tsahal. "Une goutte d'eau face à l'océan de besoins » des 2,3 millions de Gazaouis, sans eau, carburant, ni électricité selon le patron de l’ONU Antonio Guterres qui a demandé un "cessez-le-feu humanitaire", et a dénoncé les "violations du droit humanitaire" à Gaza hier devant un Conseil de sécurité toujours divisé au 18e jour de la guerre entre Israël et le Hamas. Surtout, il a estimé que l’attaque du Hamas "n’était pas arrivée dans le vide", les Palestiniens ayant subi cinquante-six ans "d’occupation suffocante". Des propos qui ont provoqué la colère d’Israël, l’accusant à demi-mot de justifier l’attaque sanglante du Hamas et appelant à sa démission.

Depuis l’attaque du 7 octobre plus de 1 400 personnes ont été tuées en Israël, essentiellement des civils massacrés par le Hamas ce jour-là, et quelque 220 Israéliens, étrangers ou binationaux sont depuis retenus en otage à Gaza. Deux Américaines et deux Israéliennes ont été libérées ces derniers jours par le mouvement palestinien, après des négociations menées par le Qatar devenu un acteur incontournable dans cette crise des otages. Du côté palestinien, le Hamas, qui contrôle Gaza, affirme que les frappes israéliennes ont tué 6546 palestiniens, dont 2704 enfants et fait 17 439 blessés. La reine Rania de Jordanie a dénoncé ce mercredi dans une interview diffusée par CNN le "silence" des pays occidentaux face aux morts dans la bande de Gaza. L'épouse du roi Abdallah II s’est également élevée contre un "deux poids, deux mesures" qu'elle juge "choquant pour le monde arabe". "Nous considérons que l'Occident ne se contente pas de tolérer cette situation, mais qu'il en est tout simplement complice, ce qui est horrible et nous déçoit tous profondément", a-t-elle affirmé.

Le président russe Vladimir Poutine a de son côté exprimé mardi son inquiétude lors d’une conversation téléphonique avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan face "à l'escalade continue de la violence et à l'augmentation catastrophique du nombre de victimes civiles" en Israël et dans la bande de Gaza. Ils ont tous deux de nouveau affirmé la nécessité d'"un cessez-le-feu immédiat" et de "la reprise du processus de négociation", selon le Kremlin. Ce dernier a par ailleurs indiqué qu’aucun progrès n’avait été réalisé à ce jour pour une libération des otages russes enlevés par le Hamas. La Russie, qui entretient depuis des années des relations avec le Hamas et ne considère pas ce groupe comme « terroriste » contrairement aux Etats-Unis, ne saurait en outre pas exactement combien de ressortissants russes sont prisonniers de l’organisation palestinienne. "Pour l’heure, nous n’avons pas réussi (à faire libérer d’otages), mais nous allons poursuivre ces efforts", a déclaré à la presse Dmitri Peskov, porte-parole de la présidence russe.

Alors quels sont les enjeux de la tournée d’Emmanuel Macron au Proche-Orient ? Pourquoi s’est-il rendu en Jordanie et en Égypte ? Quel a été le rôle du Qatar dans la libération des otages par le Hamas ? Pourquoi est-il devenu un acteur incontournable dans cette crise ? Enfin quelle est la position de la Turquie ? Et que fait la Russie ?

