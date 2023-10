"C l’hebdo" samedi 28 octobre 2023 sur France 5 : sommaire et invités reçus par Aurélie Casse

Samedi 28 octobre 2023 à 18:55, Aurélie Casse présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "C l'hebdo". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Raconter des histoires, être au plus près de celles et ceux qui font l’actualité. Telle est l’ambition d’Aurélie Casse pour cette nouvelle formule de "C l’hebdo".

Plus d’invités, plus de témoignages, plus de rubriques viendront articuler ce nouveau rendez-vous en deux parties : une première (18:55 - 20:00) qui reviendra sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée et une seconde (20:00 - 21:00), plus « divertissante », qui, à partir d’un thème, s’attachera à l’actualité sous toutes ses formes (culture, sport, tendances…).

Voici les invités qui seront reçus samedi 28 octobre 2023 :

18:55 C L'hebdo

Israël / Hamas : grands reporters dans la guerre

Invités : Stéphanie Pere et Marc de Chalvron, grands reporters à France Télévisions.



284 jours dans les geôles talibanes

Invité : Mortaza Behboudi, journaliste libéré d'Afghanistan.



20:55 C L'hebdo, la suite

M Pokora, chanteur.



Didier Drogba, ancien footballeur international.

Laurence Boccolini, animatrice.