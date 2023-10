"C médiatique" dimanche 29 octobre 2023 : les invités reçus par Mélanie Tavarant sur France 5

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus dimanche 29 octobre 2023 à 13:30 dans le magazine "C médiatique" sur France 5 présenté par Mélanie Tavarant.

Traitement de l'actualité et de la communication politique par les médias, portrait de la personnalité de la semaine et reportages, ce rendez-vous hebdomadaire sur France 5 est consacré aux programmes et aux différents contenus.

Entourée d'experts, Mélanie Taravant reçoit en plateau celles et ceux qui animent le débat médiatique.

Les invités reçus dimanche 29 octobre 2023 :

La première interview TV de Jean-Jacques Bourdin depuis 2 ans.

L’analyse du voyage d’Emmanuel Macron au Proche-Orient avec Gaspard Gantzer, enseignant à Sciences-Po et HEC paris et Franck Louvrier, maire de La Baule-Escoublac.

Les 30 ans de "Taratata" avec Nagui. Un anniversaire qui sera fêté vendredi 3 novembre 2023 à 21:10 sur France 2.