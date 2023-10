Sommaire de "Téléfoot" dimanche 29 octobre 2023 sur TF1 : les reportages diffusés cette semaine

Dimanche 29 octobre 2023 à 11:00 sur TF1, Grégoire Margotton vous proposera de suivre un nouveau numéro du magazine "Téléfoot". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque dimanche, le magazine "Téléfoot" décrypte le foot en compagnie de Bixente Lizarazu, Rio Mavuba, Marine Marck et Thomas Mekhiche.

Ligue 1 > Nice leader, Lens se relance.

La Story > La méthode Gattuso

Infos et images de la méthodologie de l’Italien au tempérament de feu : est-il l’OM de la situation ? Mamadou Niang, Mouctar Diakhaby et Jonathan Clauss répondent et racontent la patte Gattuso dans "Téléfoot".

Ligue des Champions > Zaïre-Emery bientôt en Bleu ?

Homme du match face au Milan AC, Warren Zaïre-Emery est aujourd'hui, à seulement 17 ans, un joueur clé du PSG et un prétendant aux Bleus, encensé par Didier Deschamps. L'éclosion du joyau parisien, dans un sujet à retrouver dans "Téléfoot".

Interview exclusive > Mathys Tel

Attaquant le plus décisif d'Europe cette saison, Mathys Tel a accordé à "Téléfoot" un entretien exclusif ! Les Bleus, ses ambitions, le Bayern, son avenir : il dit tout.

Barça-Real > Bellingham roi du Clasico

Ce matin dans "Téléfoot", revivez la victoire du Real Madrid à Barcelone comme si vous y étiez.

Le but du wek-end > Harry Kane.

À qui le Ballon D’Or ?

Messi, Haaland, Mbappé : trois noms, trois prétendants au Ballon d'Or, qui sera décerné ce lundi à Paris. Mais qui sera l'heureux lauréat ? Joueurs et acteurs du foot répondent à la question dans un reportage.