"90' Enquêtes" « Délits de fuite : quand les nouveaux chauffards prennent tous les risques » mardi 31 octobre 2023 sur TMC

Mardi 31 octobre 2023 à 21:15 sur TMC, Tatiana Silva vous proposera de découvrir un numéro inédit du magazine "90' Enquêtes" : « Délits de fuite : quand les nouveaux chauffards prennent tous les risques ».

C’est le fléau du moment pour les forces de l'ordre : les délits de fuite.

Il s’en produit un toutes les 20 minutes en France. Des chauffards prêts à tout pour éviter un contrôle de gendarmerie ou échapper aux policiers.

Les conséquences de ces coups de folie peuvent être terribles : certains se terminent par des accidents dramatiques, parfois mortels pour les conducteurs ou pour des citoyens innocents, percutés par ces voitures folles. De plus en plus de gendarmes et de policiers sont eux-mêmes blessés. "90' Enquêtes" a recueilli plusieurs témoignages exclusifs.

Alors comment faire face à la recrudescence de ces délits de fuite ?

Qui sont ces chauffards d’un nouveau genre et particulièrement dangereux ?

Drogue, alcool, défaut de permis de conduire… pourquoi sont-ils prêts à prendre tous les risques ?