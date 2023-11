"C dans l'air" jeudi 2 novembre 2023 : les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce jeudi 2 novembre 2023 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Axel de Tarlé reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou l'économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce jeudi 2 novembre 2023, Axel de Tarlé recevra : Elie Korchia, président du Consistoire central israélite de France et avocat au Barreau de Paris.

Il reviendra sur la lutte contre l’antisémitisme et sur la nécessité d’une “parole forte” de la part de la société civile.

17:45 "C dans l'air"

Axel de Tarlé décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Frédéric Denhez, journaliste, spécialiste des questions environnementales.

Emma Haziza, hydrologue, docteur de l’Ecole des Mines.

Stéphanie Durrafourd, porte-parole d’Assurland.com.

Gaël Musquet, expert en prévention des catastrophes naturelles.

Le thème de l'émission : Arbres arrachés, électricité coupée... l'après Ciaran



207km/h à la Pointe du Raz (Finistère). C'est la rafale la plus impressionnante enregistrée cette nuit lors du passage de la tempête Ciaran sur le nord-ouest de la France. Des records de vent ont également été battus dans toute la Bretagne, provoquant d'immenses vagues sur le littoral, une de vingt-et-une mètres a notamment été mesurée au large de Brest.

Ces vents ont fait beaucoup de dégâts, arrachant de nombreux arbres et coupant l'électricité à plus d'un million d'habitants. Un homme a également perdu la vie, tué par la chute d'un arbre dans l'Aisne, département pourtant placé en vigilance jaune. Aujourd'hui, vingt-trois départements sont encore en vigilance orange pour vents, crues, pluie-inondations et vagues-submersion. « Il faut continuer de faire attention jusqu’à vingt heures » a préconisé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.

Au vu des dégâts, les assurances vont être sollicitées de toutes parts, mais le risque accru de ce type d'événements climatiques fait craindre des changements dans les contrats d'assurances. Dans certains campings, on constate qu'il est de plus en plus difficile de se faire assurer au vu des risques climatiques.

Pendant ce temps, le dispositif « zéro artificialisation nette », qui vise à préserver les espaces naturels agricoles et forestiers, fait débat au sein des élus locaux. Ceux-ci ont parfois du mal a concilier développement économique de leur territoire avec objectifs écologiques. En Auvergne-Rhône-Alpes, le président de la région, Laurent Wauquiez, a annoncé vouloir s'affranchir de ce dispositif qu'il juge « ruralicide ».

Alors, quel bilan faire de la tempête Ciaran ? Serons-nous bientôt moins bien assurés pour les événements climatiques de ce type ? Comment les élus locaux peuvent-ils allier objectifs écologiques et économiques ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.