"Faites entrer l'accusé" « Pierru - Bergmann : le crime presque parfait » sur RMC Story dimanche 5 novembre 2023

Dimanche 5 novembre 2023 à 21:10, RMC Story diffusera un nouvel inédit du magazine "Faites entrer l'accusé" avec Dominique Rizet et Christophe Delay : « Le crime presque parfait de Georges Pierru et Grit Bergmann ».

Depuis vingt ans, "Faites entrer l’accusé" raconte et décrypte les plus grandes affaires criminelles françaises.

Pour cette nouvelle saison, un duo inédit sera aux commandes du programme : Christophe Delay, journaliste, présentateur et rédacteur en chef de « Première Édition » de 06:00 à 08:30 du lundi au vendredi sur BFMTV et Dominique Rizet, figure historique du programme, journaliste et consultant Police-Justice BFMTV.

Épisode 7 Le crime presque parfait de Georges Pierru et Grit Bergmann

On l’attend toujours, le crime parfait ! Ce crime sans indices, sans trace… Sans erreur. Un crime qui ressemblerait à une mort naturelle ou un suicide et sur lequel les enquêteurs et les juges les plus chevronnés se casseraient les dents… Ce crime parfait, un couple a bien failli le commettre, le 26 septembre 2011, à Eze, près de Monaco.

Quand le corps de Drost Nothoff, un industriel allemand, a été retrouvé pendu dans le salon, tout portait à croire qu’il s’était suicidé… Pas d’effraction, pas de trace, pas d’empreinte. Pas de vidéo surveillance. Pas d’ennemis…

Autant dire qu’il en a fallu de la persévérance aux gendarmes pour résoudre l’énigme ! Car, des suspects, ils en avaient : Grit Bergmann, l’ex-compagne et l’héritière, de Drost Nothoff, et son nouveau conjoint, Georges Pierru, un artiste peintre, qui se présentait comme l’élève de Picasso. Le couple a rendu visite à la victime la veille de sa mort. Mais comment auraient-ils pu le tuer, s’ils n’étaient pas présents le jour du décès ?...

Un casse-tête que la justice a finalement su résoudre, même si l’affaire a échappé longtemps aux radars de la presse.

Sept ans après la mort de Drost Nothoff, en novembre 2018, Grit Bergmann et Georges Pierru ont été condamnés à la même peine : 25 ans de prison, pour assassinat.