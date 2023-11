"C l’hebdo" samedi 4 novembre 2023 sur France 5 : sommaire et invités reçus par Aurélie Casse

Samedi 4 novembre 2023 à 18:55, Aurélie Casse présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "C l'hebdo". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Raconter des histoires, être au plus près de celles et ceux qui font l’actualité. Telle est l’ambition d’Aurélie Casse pour cette nouvelle formule de "C l’hebdo".

Plus d’invités, plus de témoignages, plus de rubriques viendront articuler ce nouveau rendez-vous en deux parties : une première (18:55 - 20:00) qui reviendra sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée et une seconde (20:00 - 21:00), plus « divertissante », qui, à partir d’un thème, s’attachera à l’actualité sous toutes ses formes (culture, sport, tendances…).

Voici les invités qui seront reçus samedi 4 novembre 2023 :

18:55 C L'hebdo

Quelle menace terroriste en France ?

Invité : Hugo Micheron, docteur en sciences politiques.

Les coulisses du livre de Rédoine Faïd

Invitée : Clara Dupont-Monod, éditrice.



20:55 C L'hebdo, la suite

Jean-Paul Rouve, acteur et réalisateur.



Marina Carrère d'Encausse, médecin échographiste et animatrice sur France Télévisions.

Bruno Solo, acteur et réalisateur.