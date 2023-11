"C médiatique" dimanche 5 novembre 2023 : les invités reçus par Mélanie Tavarant sur France 5

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus dimanche 5 novembre 2023 à 13:30 dans le magazine "C médiatique" sur France 5 présenté par Mélanie Tavarant.

Traitement de l'actualité et de la communication politique par les médias, portrait de la personnalité de la semaine et reportages, ce rendez-vous hebdomadaire sur France 5 est consacré aux programmes et aux différents contenus.

Entourée d'experts, Mélanie Taravant reçoit en plateau celles et ceux qui animent le débat médiatique.

Les invités reçus dimanche 5 novembre 2023 :

Peut-on rire de tout dans les médias ?

Stéphane Guillon, acteur, humoriste et chroniqueur de radio et de télévision.

Gilles Vervisch, professeur de philosophie.

Sommes nous assez bien informés des risques météo ?

Hugo Clément pour son documentaire « Orages, inondations : sommes-nous prêts ? » diffusé lundi 6 novembre 2023 sur France 5.

Sébastien Thomas, présentateur du « Journal météo climat » sur France Télévisions.



Affaire Plaza : M6 face à la crise

Sarah Brethes, journaliste à Médiapart.

Marie-Virginie Klein, conseillère en communication.