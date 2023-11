"Sept à Huit" dimanche 5 novembre 2023 sur TF1 : sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 5 novembre 2023, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

Les reportages diffusés dimanche 5 novembre 2023 :

Au coeur de la tempête Ciaran



Rafales à 200 km/h et vagues de 10 mètres : au coeur de la tempête qui a balayé le nord-ouest de la France.

Portrait de Norbert Tarayre



Portrait du troublion de la gastronomie : Norbert Tarayre désormais derrière les fourneaux d'un 5 étoiles.

18:20 Sept à Huit

Les reportages diffusés dimanche 5 novembre 2023 :

La guerre de l'occasion



Téléphones, machines à laver ou paquets de couches : comment réaliser des affaires en achetant de la second main ?

19:10 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

Gabriel Attal.



Parler de lui, de son histoire, Gabriel Attal avait toujours refusé jusque-là. Si le très populaire Ministre de l’Éducation Nationale choisit, dimanche soir, de révéler qu’il a été un enfant harcelé, c’est, affirme-t-il, dans le seul espoir d’aider ceux qui, aujourd’hui à leur tour, traversent ces souffrances, et leur dire qu’on peut les surmonter et cicatriser.