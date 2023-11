Sommaire de "Téléfoot" dimanche 5 novembre 2023 sur TF1 : les reportages diffusés cette semaine

Dimanche 5 novembre 2023 à 11:00 sur TF1, Grégoire Margotton vous proposera de suivre un nouveau numéro du magazine "Téléfoot". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Au sommaire cette semaine :

Ligue 1 > Paris gagne, Lens et l'OM accrochés.

Ligue 1 > Les Promesses (Richardson, Magassa, Adams).

Ils s'appellent Amir Richardson (Reims), Akor Adams (MHSC), et Soungoutou Magassa (AS Monaco) et sont le futur de la Ligue 1. Dimanche dès 11:00 dans "Téléfoot", découvrez ces talents de demain.

Le Challenge Téléfoot > Reims

Cette semaine, Saber Desfarges et La Lucarne se sont rendus au Stade de Reims pour y défier les joueurs rémois… mais aussi un Will Still en grande forme.

Inside > Guendouzi

Sa nouvelle vie à Rome, son départ de l’OM, ses ambitions. Découvrez le quotidien d’un homme authentique et attachant !

Grand Format > Coup Franc, secrets de Stars



Juninho , ZZ, Platini, Henry, Beckham, CR7, Messi, Payet, Ibra, Di Maria, Cavani, Del Piero, Roberto Carlos... Les plus grands tireurs ? Les coups francs les plus mythiques ? Pourquoi y-a-t-il moins de spécialistes aujourd'hui ? Platini, Henry, Pirès et bien d'autres répondent dimanche dans "Téléfoot".