"Wheeler Dealers France" : restauration d'une BMW M5 E60 sur RMC Découverte mardi 7 novembre 2023

Mardi 7 novembre 2023 à 21:10, RMC Découverte diffusera un épisode inédit de la 8ème saison de "Wheeler Dealers France" qui sera consacré à la restauration d'une BMW M5 E60.

Dans cette 8ème saison captivante, Aurélien et Gerry se retrouvent pour redonner vie à une sélection de voitures emblématiques !

Gerry, négociateur hors pair, parcourt la France à la recherche des plus beaux modèles sur le marché de l'occasion.

Aurélien, mécanicien expert, met tout en oeuvre pour restaurer les trouvailles de Gerry avec un objectif clair : les revendre au meilleur prix afin de réaliser des bénéfices exceptionnels !

Épisode 10 BMW M5 E60

Des performances de supercars dans le confort d'une voiture luxueuse ? C'est sans aucun doute la BMW M5 !

Pionnière dans la catégorie des berlines ultra-sportives dès la fin des années 80, elle est aujourd'hui très recherchée et sa cote n'arrête pas de grimper. Gerry ramène cette fois à l'atelier une M5 de génération E60, version qui reçoit le plus gros moteur jamais installé sous le capot d'une BMW Motorsport : un V10 de plus de 500 ch dérivé de la Formule 1 !

Mais qui dit V10 et performances démoniaques, dit entretien coûteux... Aurélien va donc devoir mettre les mains dans le cambouis pour que la M5 retrouve toute sa puissance, et il risque fort de s'arracher les cheveux avec l'épineuse admission variable !

Joli coup de poker ou mauvaise main... ce qui est sûr, c'est que cette allemande va donner à nos deux compères du fil à retordre et de sacrées sueurs froides !