"La grande librairie" mercredi 8 novembre 2023 : les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

Mercredi 8 novembre 2023 à 21:00 sur France 5, Augustin Trapenard présentera en direct un nouveau numéro de "La grande librairie". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Présenté par Augustin Trapenard, le magazine littéraire de France 5 est le grand rendez-vous de l'actualité littéraire sous toutes ses formes : romans, essais, histoire, polars, bandes dessinées, jeunesse, etc.

Chaque mercredi soir sur France 5, Augustin Trapenard convie des auteurs d'univers différents qui font l'actualité littéraire.

Au sommaire de l'émission, mercredi 8 novembre 2023 ::

Dialogue exclusif entre Joann Sfar et Leila Slimani.

Joann Sfar publie le tome 12 du célèbre « Chat du Rabbin » (Dargaud), mais également « Young Mann » (Gallimard BD) la suite de ses carnets dessinés qui retrace les années 1992 à 2000, période durant laquelle il a essuyé beaucoup de refus d’éditeurs. Une rétrospective Joann Sfar a lieu actuellement au Musée d’art et d’histoire du Judaïsme à Paris et se poursuit jusqu’au 12 mai 2024.

Leila Slimani publie « Le Diable est dans les détails » (Éditons de l’aube), recueil de ses chroniques dans l’hebdomadaire Le 1.

Alain Mabanckou sera en exclusivité sur le plateau de La Grande Librairie pour présenter son nouvel ouvrage « Notre France Noire » (Fayard) coécrit avec Pascal Blanchard et Abdourahman Waberi. Sous forme d’abécédaire, l’ouvrage retrace l'histoire de la France noire et présente plus de 200 personnalités culturelles et politiques. Il évoquera également son livre « Lettre à un jeune romancier sénégalais » (Le Robert). Un récit intime dans lequel il revient sur son parcours d’écrivain et offre quelques conseils aux primo-romanciers.

Dominique Barbéris qui vient de remporter le Grand prix du roman de l’Académie française pour son roman « Une façon d’aimer » (Gallimard). Une histoire d’amour dans les colonies françaises de Douala peu avant l’indépendance du Cameroun.

Louise Erdrich, la grande romancière américaine et prix Pulitzer 2021, publie « La Sentence » (Albin Michel) où il est question de rédemption grâce aux livres.

Augustin Trapenard est allé à la rencontre d’Edgar Morin, un des plus grands penseurs de notre siècle, qui publie aux éditons Denoël un florilège de textes humanistes inédits sous le titre « Encore un moment »… et également « Mon ennemi, c’est la haine » aux éditions de l’aube.