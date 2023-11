"Enquête d'action - Douanes des aéroports parisiens : au cœur de la lutte contre les trafics" sur W9 vendredi 10 novembre 2023

Vendredi 10 novembre 2023 à 21:05 sur W9, Marie-Ange Casalta vous proposera de découvrir un numéro inédit du magazine "Enquête d'action" dont le thème sera « Douanes des aéroports parisiens : au cœur de la lutte contre les trafics ».

Les aéroports d’Orly et de Roissy sont les premières frontières de la France. Une porte d’entrée par laquelle les criminels du monde entier cherchent à faire passer leurs marchandises. Pour lutter contre les trafics, 1 500 douaniers sont mobilisés. En 2022, ils ont saisi plus de 57 tonnes de denrées périssables, de stupéfiants, de tabac et plus de 2 millions d’articles contrefaits.

Les douaniers contrôlent le moindre passager au comportement douteux et le moindre bagage suspect. Parfois, les stupéfiants sont transportés à même le corps : les trafiquants payent des « mules » chargées d’ingérer des capsules contenant le produit illicite. En 2022, rien que sur l’axe Cayenne-Paris, les douaniers d’Orly en ont arrêté une soixantaine : autant de personnes mettant leur vie en jeu pour l’appât du gain. La moindre explosion d’une capsule et c’est l’overdose.

Tous les colis en provenance de l’étranger passent par Roissy-Charles-de-Gaulle, qui possède l'un des plus grands centres de tri postal du pays. Les douaniers y interceptent chaque année des centaines de milliers d’articles contrefaits - sacs de luxe ou articles de sport en provenance de Chine. Mais aussi des stupéfiants. Jean-Luc et Valérie, des agents parmi les plus chevronnés, révéleront au grand jour un commerce de drogue entre deux trafiquants.

Alexis et son équipe feront face à un trafic encore peu connu du grand public : l’import de « viande de brousse ». Des voyageurs, principalement d’Afrique sub-saharienne, n’hésitent pas à embarquer dans leurs bagages des animaux morts ou de la nourriture impropre à la consommation. Les douaniers mènent ainsi une véritable mission de santé publique et de préservation de l’environnement.