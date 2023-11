"Dimanche en politique" : Francis Letellier reçoit Bruno Retailleau le 12 novembre 2023 sur France 3

Dimanche 12 novembre 2023 à 11:55 sur France 3, "Dimanche en politique", le magazine politique de France 3 présenté par Francis Letellier, reçoit Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat, sénateur de la Vendée et membre de la Commission de la culture, de l'éducation et de la communication.

Pour parler de l’immigration, la parole était depuis le 6 novembre à la droite, et cela se passait au Sénat. Bruno Retailleau, président des sénateurs LR, était au cœur des accords et négociations avec l’union centriste pour arriver à un compromis qui semble acceptable par le gouvernement.

L’article 3, prévoyant la régularisation des sans-papiers dans les métiers en tension, a été supprimé au profit d’un article 4 bis beaucoup plus restrictif. De même, le texte du Sénat restreint l’aide médicale de l’Etat aux seules urgences, limite le regroupement familial et met fin aux allocations familiales et au logement pour les étrangers présents depuis moins de cinq ans sur le territoire.

Une semaine marquée aussi par l’appel à la marche contre l’antisémitisme par la présidente de l’Assemblée nationale et le président du Sénat, une marche ouverte à tous les partis, ce dimanche 12 novembre.

Ce qui devait être un moment d’unité nationale s’est peu à peu transformé en piège politique pour ceux qui ne souhaitent pas défiler à côté des représentants du Rassemblement national. Certains ont choisi de défiler en province sans le RN, les Insoumis, de leur côté, ont aussitôt appelé à une manifestation "pour le cessez-le-feu et la libération des otages".

Pendant ce temps, les Français restent préoccupés par leur quotidien et l’inflation, qui reste élevée face à des salaires qui n’augmentent pas...

Bruno Retailleau répondra aux questions de Francis Letellier et Nathalie Mauret, journaliste politique au groupe de presse Ebra, nous proposera sa Carte Blanche.