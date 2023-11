"C dans l'air" vendredi 10 novembre 2023 : les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce vendredi 10 novembre 2023 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce vendredi 10 novembre 2023, Axel de Tarlé recevra : François-Xavier Ménage journaliste et auteur de "Ça craque" publié aux éditions Robert Laffont.

Le pouvoir d’achat dans le privé a baissé de 1% l’an dernier, du jamais vu depuis un quart de siècle. Le salaire médian privé s’établit à 2091 euros net…

La France est-elle en train de craquer ? C'est en tout cas ce que François-Xavier Ménage, grand reporter, constate dans son livre "Ça craque" qui raconte la vie de nombreux Français, de la Bretagne à Mayotte, qui peinent à boucler les fins de mois, vivent au milieu de la violence, se sentent abandonnés dans leur travail, et ceux qui se battent pour les aider.

Des témoignages glanés au fil de cinq ans de rencontres avec la France qui souffre face aux lourdeurs de l'État.

Frédéric Denhez, journaliste spécialiste des questions environnementales, auteur de "Rencontre avec des écolos remarquables" publié chez Delachaux et Niestlé.

Stéphanie Duraffourd, porte-parole d’Assurland.com.

Christine Leconte, architecte et urbaniste, présidente du conseil national de l’ordre des architectes, enseignante à l’école des architectes de Versailles, auteure de "Réparons la ville", avec Sylvain Grisot aux éditions Apogée.

Emmanuel Duteil, directeur de la rédaction de L’Usine Nouvelle.

Pas d’amélioration météorologique pour le moment et des images impressionnantes. Dans le Pas-de-Calais, touché par des inondations historiques depuis lundi soir, l’eau continue de monter ce vendredi. Le département est toujours en vigilance rouge pour "crues" et "pluie-inondation" a annoncé Météo-France dans son bulletin quotidien. En conséquence, les établissements scolaires de quelque 200 communes sont fermées et les secours s’activent pour venir en aide aux sinistrés. Dans les zones critiques, les pompiers sont contraints de procéder à des évacuations par barques. Des solutions doivent être trouvées également pour mettre à l’abri les élevages d’animaux et dans les communes où l’eau courante n’est plus potable des distributions d’eau sont organisées. La solidarité s’organise mais beaucoup d’habitants sont épuisés alors de nouvelles précipitations sont annoncées la semaine prochaine. Le ministre s’est également dit inquiet de la situation et a annoncé que l'état de catastrophe naturelle sera "annoncé mardi 14 novembre sur des dizaines de communes".

Une déclaration attendue par les nombreux sinistrés des tempêtes Ciaran et Domingos ainsi que des inondations qui ont suivi. Selon Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, les demandes d’indemnisation effectuées auprès des assureurs vont "se chiffrer en centaine de millions d’euros". Une facture liée aux catastrophes climatiques ne cesse d'enfler ces dernières. Car aux sinistres liés aux tempêtes et inondations impressionnantes s’ajoute la sècheresse qui fait bouger les sols argileux fissurant les habitations. En France, plus d’une maison sur deux serait bâtie sur un sol sensible à la sécheresse, capable de mouvements de terrain.

En 2022, la facture totale de tous les évènements climatiques en 2022, a été de 10,6 milliards d’euros, dont 500 millions d’euros pour des dégâts liés à des inondations et 2,9 milliards d’euros à la sécheresse. Depuis 1980, le réchauffement a déjà coûté 95 milliards d'euros et le coût s'accélère. Sans adaptation profonde de la France aux conséquences du réchauffement, c'est le modèle même de mutualisation qui pourrait être mis en danger. Mais comment prévenir ces risques ?

