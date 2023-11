"C médiatique" dimanche 12 novembre 2023 : les invités reçus par Mélanie Tavarant sur France 5

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus dimanche 12 novembre 2023 à 13:30 dans le magazine "C médiatique" sur France 5 présenté par Mélanie Tavarant.

Traitement de l'actualité et de la communication politique par les médias, portrait de la personnalité de la semaine et reportages, ce rendez-vous hebdomadaire sur France 5 est consacré aux programmes et aux différents contenus.

Entourée d'experts, Mélanie Taravant reçoit en plateau celles et ceux qui animent le débat médiatique.

Les invités reçus dimanche 12 novembre 2023 :

20 ans après le Loft, c’est le grand retour de la téléréalité à la TV

Benjamin Castaldi, animateur, présentateur il y a 22 ans de Loft Story sur M6.

Angela Lorente, productrice, à l'origine du casting de Loft Story, de Secret Story...

Le procès d'Eric Dupond-Moretti

Gaspard Gantzer, ensignant à Science Po et HEC Paris.



Franck Louvrier, Maire de La Baule.

Questions pour un super champion



Samuel Etienne, animateur, présentateur de "Questions pour un champion" sur France 3.