"C dans l'air" samedi 11 novembre 2023 : les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Ce samedi 11 novembre 2023 à partir de 17:45 sur France 5, Axel de Tarlé présentera un nouveau numéro de "C dans l'air". Voici les invités qui seront reçus aujourd'hui dans l'émission.

Axel de Tarlé décryptera l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les invités / experts :

Gilles Bornstein, éditorialiste politique à France Televisions.

Nathalie Mauret, jurnaliste politique - Groupe de presse régionale Ebra.

Ève Roger, journaliste, spécialiste des questions de société.

Chloé Morin, politologue.

Le thème de l'émission : Antisémitisme : la marche qui divise



3000 policiers mobilisés. C'est le dispositif de sécurité prévu demain à Paris pour la marche contre l'antisémitisme. Celle-ci s'élancera à 15h aux Invalides pour rejoindre la place Edmond Rostand, près du Sénat. Cette mobilisation a été impulsée par la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, et par celui du Sénat, Gérard Larcher. À leurs côtés, seront présentes de nombreuses personnalités politiques, comme Nicolas Sarkozy et François Hollande, ou bien la Première ministre, Élisabeth Borne.

Mais ce qui devait être un événement rassembleur ne fait que diviser depuis une semaine. En cause : la participation du Rassemblement national et d'Éric Zemmour. La France insoumise refuse de marcher auprès de l'extrême-droite et participera alors à une autre marche un peu plus tôt à Paris « contre l'antisémitisme, les racismes, l'extrême-droite ». Au-dessus de la mêlée, Emmanuel Macron a lui indiqué ne pas participer à cette marche. Il y sera toutefois « par le cœur et la pensée ». Le chef de l'Etat a par ailleurs clairement appelé Israël a un cessez-le-feu.

Pendant ce temps, rien ne va plus à la Nupes. Si Fabien Roussel ou Yannick Jadot ont déjà acté la fin de cette union de la gauche, l'alliance n'est pas encore officiellement morte. Mais La France insoumise, pilier central du mouvement, vacille aussi avec de fortes divisions internes entre la garde rapprochée de Jean-Luc Mélenchon et les « frondeurs » comme Clémentine Autain, François Ruffin ou encore Raquel Garrido. Cette dernière s'est d'ailleurs vu sanctionnée de quatre mois de mise en retrait pour ses divergences avec Jean-Luc Mélenchon.

Enfin, C dans l'air s'est rendu dans la ville de Jaffa, en Israël, une ville prospère où Arabes et juifs israéliens tentent de faire régner le vivre ensemble malgré la guerre.

Alors, quelle sera l'ampleur de la marche contre l'antisémitisme ? Comment La France insoumise va-t-elle gérer les contestations internes ? La guerre à Gaza remet-il en cause le vivre ensemble à Jaffa ?

