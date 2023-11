"Prenez soin de vous : se libérer du sucre" sur France 5 mardi 14 novembre 2023 avec Michel Cymes - Vidéo

Mardi 14 novembre 2023 à 21:05 sur France 5 dans "Prenez soin de vous !", Michel Cymes et une équipe d'experts aident Ophélie, Patricia et Cédric à se débarrasser d'un parasite : le sucre.

En finir avec le sucre. Plus facile à dire qu’à faire ! Comment résister à cette saveur qui nous réconforte et nous fait fondre de plaisir, pour le meilleur et souvent pour le pire !

Diabète, obésité, maladie du foie gras... Comme pour des millions de Français, ce doux poison menace la santé d’Ophélie, de Patricia et de Cédric. Durant trois mois, ils vont apprendre à se libérer du sucre, guidés par Michel Cymes et son équipe d’experts dans ce nouveau numéro de "Prenez soin de vous !".

Nous le savons peu, mais le sucre s’attaque à l’un de nos organes les plus précieux : le foie.

La maladie du foie gras se développe sans le moindre symptôme. Ophélie, 43 ans, n’en avait jamais entendu parler, jusqu’au jour où elle est entrée dans sa vie il y a un an.

Jeune retraitée, Patricia, 61 ans, est accro au sucre. Pas un jour ne passe sans qu’elle ne dévore un paquet de bonbons ou des plaquettes de chocolat. Patricia a toujours été une femme indépendante. Mais, aujourd’hui, elle se dit sous emprise. Chaque jour, le sucre lui vole un peu plus de liberté et d’estime de soi.

Le sucre a aussi fait gonfler le tour de taille de Cédric. Ce boulanger-pâtissier en avale tous les jours et ça le rend malade. Depuis qu’il s’est installé à son compte, il travaille 7 jours sur 7 et dort seulement 4 heures par nuit. Le sucre est devenu son remède anti-fatigue. Résultat, il a pris beaucoup de poids.

Ophélie, Patricia et Cédric vont devoir changer en profondeur leurs habitudes de vie. Pour relever ce défi, Michel Cymes a demandé à une équipe d’experts, dont le chef Mohamed Cheik, de leur venir en aide avec des programmes sur mesure et des techniques très étonnantes.

Pendant trois mois, nous allons suivre leur transformation. Parviendront-ils à se libérer du sucre ?