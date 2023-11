"Trésors de casse" : Restauration XXL d'un Defender volé sur RMC Découverte jeudi 16 novembre 2023

Jeudi 16 novembre 2023 à 21:10, RMC Découverte diffusera un nouvel épisode inédit de de la 3ème saison "Trésors de casse" consacré à la restauration XXL d'un Defender volé.

Dans cette émission, Nelson et son équipe se lancent à l'assaut de voitures hors d'usage, qu'il s'agisse de modèles accidentés, en panne, ou abandonnés depuis des années. Rien ne les arrête dans leur quête de remettre ces véhicules sur la route, en respectant les normes. Cette nouvelle saison promet de marier l'amour des voitures, les défis mécaniques, les enjeux financiers, et les personnalités attachantes des membres de l'équipe.

Épisode 2

Un nouveau chantier de remise en état démarre pour nos mécanos. Comme à leur habitude ils vont ressusciter un véhicule hors d'usage. Et le trésor de casse qu'ils s'apprêtent à remettre en état n'est rien de moins que le plus British des tout-terrains. Un Defender phase 3, en version pick-up avec double cabine.

La remise en état de ce 4x4 iconique a été commandée par un client de Nelson. Les mécanos doivent maintenant faire de ce tas de ferraille un tout-terrain digne de ce nom. Ils vont vérifier toute la mécanique mais aussi reconstituer intégralement l'intérieur et prévoir un passage en carrosserie pour une peinture complète. La difficulté sur ce chantier est de répertorier les pièces manquantes et de se mettre dans la peau du voleur pour comprendre sa logique de démontage. Un projet colossal qu'ils vont mettre dans les mains de Corentin, un nouveau membre de l'équipe.

Pendant ce temps-là et après quelques enchères perdues, rien de tel que de remplir son parking de Porsches neuves. Nelson a de la ressource et avec son fils, ils ont remporté un appel d'offre pour les 16 sportives vendues par l'assureur d'une concession qui a brûlé. Les casseurs ont l'habitude de rentrer des voitures de sport, mais une telle quantité, en une seule fois et non accidentées, c'est un événement historique pour la casse.

Et vu les trésors que Nelson rentre quotidiennement, il devrait y avoir encore de nombreuses belles histoires à la casse.