"Bel & Bien" samedi 18 novembre 2023 : les invités reçus par Agathe Lecaron & Ali Rebeihi sur France 2

Samedi 18 novembre 2023 à 09:30, Agathe Lecaron et Ali Rebeihi vous proposeront sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Bel & Bien”. Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

"Bel & Bien" est un concentré d’art de vivre, une boussole pour la quête du bien-être et du bien vivre ensemble. Un guide pratique et divertissant qui donne tous les outils nécessaires pour aborder en douceur les grandes et les petites questions du quotidien.

Un mode d’emploi pour aider et donner envie à prendre soin de son corps et de son esprit grâce à une palettes pluridisciplinaires d'intervenants de la Psy cognitive et positive en passant par la culture, le sport, l'alimentation, la beauté, la musique, la médecine, la nature...

Le thème cette semaine : Préjugés : stop aux fausses croyances qui nous gâchent la vie

Les invités :

Jean-Luc Berthier, spécialiste des sciences cognitives de l'apprentissage.

Sylvie Chokron, directrice de recherche au CNRS.

Xavier Mauduit, historien français, animateur de radio et de télévision.

Camille Aumont Carnel, militante féministe, autrice, entrepreneuse, influenceuse, auteure nigérienne et chroniqueuse pour le magazine de la santé sur France 5.

Sofiane Chalal, danseur, chorégraphe et comédien.