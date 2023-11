"Dimanche en politique" : Francis Letellier reçoit Yaël Braun-Pivet le 19 novembre 2023 sur France 3

Dimanche 19 novembre 2023 à 11:55 sur France 3, "Dimanche en politique", le magazine politique de France 3 présenté par Francis Letellier, reçoit Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale et députée Renaissance des Yvelines.

Depuis plus d'un mois, elle est aux avant-postes, menant le combat contre l'antisémitisme sans trembler. Une des premières à se rendre en Israël, elle est aussi largement à l'initiative, avec le président du Sénat Gérard Larcher, de la grande marche du 12 novembre.

Yaël Braun-Pivet a-t-elle pris une nouvelle dimension alors qu'une actualité dramatique venait diviser les bancs de l'Hémicycle ? Ramener la concorde, mettre en action ses convictions et se tailler un vrai rôle politique dans le second quinquennat et même au-delà, tout un programme !

En attendant, d'autres chantiers s'invitent à l'Assemblée, à commencer par la loi immigration. Fera-t-elle l'objet d'un nouveau 49-3 ou le gouvernement trouvera-t-il une majorité ? Le rôle des députés s'est-il rétréci, laissant une ouverture plus grande à l'usage des référendums ?

Seront aussi abordées les inondations catastrophiques dans le Pas-de-Calais et les différentes mesures qui se sont ajoutées au budget pour tenter de palier les conséquences de la vie chère, comme les tickets restaurant.

Yaël Braun-Pivet sera interrogée par Francis Letellier, avec une "carte blanche" à Laurence Peuron, journaliste politique à France Inter.