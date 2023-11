"C dans l'air" vendredi 17 novembre 2023 : les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce vendredi 17 novembre 2023 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce vendredi 17 novembre 2023, Axel de Tarlé recevra : Alain Marty, président de Wine business Club.

Le Beaujolais nouveau est devenu la deuxième appellation de vin la plus connue dans le monde après le Champagne. Et comme tous les troisièmes jeudi de novembre, ce vin primeur est sorti ce 16 novembre, notamment à l'étranger.

En effet, près de la moitié de la production (6,5 millions de bouteilles en 2022 et près de 9 millions en 2021) est vendue à l'export, par avion pour arriver le jour J, dans plus de 100 pays où ce vin jeune rencontre un succès qui ne se dément pas, contrairement à la France où la tendance des ventes est plutôt à la baisse.

Selon une analyse menée par le Comité national des interprofessions des vins à appellation d'origine et à indication géographique (CNIV), les Français consomment de moins en moins de vin, et la consommation pourrait encore baisser de 25 % à horizon 2034.

Frédéric Encel, docteur en géopolitique, maître de conférences à Sciences Po Paris.

Isabelle Lasserre, correspondante diplomatique au Figaro.

Ariane Bonzon, journaliste, ancienne correspondante à Jérusalem et Istanbul.

Colonel Michel Goya, ancien colonel des troupes de marine, historien militaire.

"Une situation potentiellement explosive". Voilà comment est qualifiée désormais la situation dans les territoires occupés de Cisjordanie par l’ONU qui a sonné jeudi "l'alarme la plus forte possible" alors que les Etats-Unis ont décidé de hausser le ton. Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a appelé hier Israël à prendre des mesures "urgentes" pour mettre fin aux violences des colons. Plus de 190 Palestiniens ont été tués par des colons et des soldats israéliens depuis le 7 octobre, selon le ministère palestinien de la Santé.

Avec le soutien du gouvernement d’extrême droite conduit par Benyamin Nétanyahou, la colonisation se poursuit en Cisjordanie. L’armée israélienne y multiplie les raids et les incursions depuis plus d’un mois, assurant répondre à une "augmentation significative des attaques terroristes". La nuit dernière des blindés israéliens ont notamment pénétré dans le camp de refugiés de Jénine, bastion de la résistance Palestinienne. Des affrontements ont éclaté entre les soldats et des groupes armés. Tsahal annonce avoir tué "5 terroristes" tandis que le ministère palestinien de la Santé a déclaré de son côté "trois morts et 15 blessés, dont quatre dans un état critique".

Parallèlement les opérations militaires se poursuivent dans la bande de Gaza où les communications sont une nouvelle fois coupées. Tsahal a indiqué poursuivre la traque des combattants du Hamas dans le plus grand établissement de santé de Gaza. Ils les cherchent à chaque étage, dans chaque bâtiment de l'hôpital Al-Shifa où se trouvent, selon les Nations unies, encore 2300 personnes. L’armée israélienne a affirmé avoir retrouvé ces dernières vingt-quatre heures aux abords de l’établissement les corps de deux otages, une militaire de 19 ans, et une femme de 65 ans, toutes deux enlevées le 7 octobre dernier.

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a exhorté jeudi Israël à "ne pas se laisser consumer par la rage". "Je comprends vos craintes et votre douleur. Je comprends votre rage. Mais permettez-moi de vous demander de ne pas vous laisser consumer par la rage", a déclaré hier le diplomate lors d’une visite dans un kibboutz du sud d’Israël ravagé par les attaques du 7 octobre. De son côté le Programme alimentaire mondial des Nations unies a alerté sur un "risque immédiat de famine" dans l’enclave palestinienne.

Depuis plusieurs semaines, les appels à un "cessez-le-feu" et à une "trêve humanitaire" se multiplient. Une bonne partie du monde exprime son soutien à la cause palestinienne et en veut aux Occidentaux de ne rien faire pour arrêter la tragédie que vivent les civils gazaouis. Une situation qui profite notamment à Vladimir Poutine qui se pose en défenseur des Palestiniens bombardés alors que la guerre en Ukraine semble désormais passer au second plan. A Kiev, les autorités redoutent que la lassitude ne gagne progressivement les alliés qui ne voient pas d’avancer significative sur le terrain et tardent à concrétiser leurs engagements militaires. Le président Volodymyr Zelensky a ainsi estimé ce jeudi que la crise au Proche-Orient a ralenti les livraisons d'obus destinés à l’Ukraine et ce alors que la Russie accumule des missiles pour attaquer cet hiver.

