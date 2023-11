"Envoyé Spécial" jeudi 30 novembre 2023 sur France 2 : les reportages au sommaire cette semaine

Jeudi 30 novembre 2023 à 21:10, Elise Lucet vous proposera de suivre sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Envoyé Spécial". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Le blues des bleus

La police nationale subit une vague de démission inédite et de grande ampleur.

Confrontés à des missions de plus en plus violentes et à la détestation d’une part de la population, les gardiens de la paix sont en proie à un profond mal-être. Épuisement professionnel, manque de reconnaissance, troubles psychiques, addictions à l’alcool… les pathologies sont multiples. Expression ultime de ce malaise : le taux de suicides dans les forces de l’ordre est supérieur de 36% à celui du reste de la population.

Envoyé Spécial a obtenu l'autorisation exceptionnelle de tourner au centre de soin Le Courbat. Ce château, perdu dans la campagne en Touraine soigne les policiers souffrant d’addictions, de burn-out ou d’autres traumatismes psychologiques. Les équipes du magazine ont voulu savoir ce qui se passe dans la tête de ces policiers malades de leur métier. Ils nous racontent, malgré leur devoir de réserve parfois, pourquoi ils se sentent si mal, pourquoi ils renoncent de plus en plus à un métier qui les faisait pourtant rêver...

Un reportage de Yonathan Van der Voort, Ulysse Cailoux, Victor Bachtik et Steve Kali pour Kraken films.

Violences urbaines : Pourquoi Montargis ?

Le 29 juin dernier, Montargis (Loiret) s’embrase.

Au cœur de la ville de 15 000 habitants, le commissariat, la mairie et la rue commerçante sont saccagés par des émeutiers. Plus d’une centaine de magasins touchés, certains entièrement incendiés.

Pourquoi cette ville moyenne est-elle devenue l’un des symboles de ces violences urbaines sans précédent ?

Pour la première fois à la télévision, des policiers mais aussi des émeutiers racontent cette soirée de l’intérieur. Des habitants et des commerçants confient leur traumatisme depuis cette soirée de chaos.

Révolte d’une partie de la jeunesse, manque de policiers, rôle des réseaux sociaux, ou difficultés sociales… Ce reportage inédit d’Envoyé spécial s’attache à comprendre les causes de ces violences qui ont profondément marqué la ville.

Reportage de Clément Le Goff, Cyril Théophilos, Stéphane Bidart et Harold Horoks.