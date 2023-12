"C dans l'air" samedi 2 décembre 2023 : les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Ce samedi 2 décembre 2023 à partir de 17:45 sur France 5, Axel de Tarlé présentera un nouveau numéro de "C dans l'air". Voici les invités qui seront reçus aujourd'hui dans l'émission.

Axel de Tarlé décryptera l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les invités / experts :

Philippe Dessertine, économiste, directeur de l’Institut de Haute Finance.

Sylvie Matelly, économiste, directrice de l’Institut Jacques Delors.

Sandra Hoibian, directrice générale du CRÉDOC.

Thomas Porcher, économiste, membre des « Économistes Atterrés ».

Le thème de l'émission : Dette, inflation… à quand l'embellie ?



Bercy peut être soulagé. L'agence de notation américaine Standard & Poor's Global Ratings a décidé vendredi 1er décembre de maintenir la note de la dette française. L'agence de notation a indiqué laisser la note sous perspective négative en raison d'une «incertitude» quant aux «finances publiques de la France dans un contexte de déficit budgétaire élevé, quoiqu'en baisse lente, et d'une dette publique élevée ».

Dans un message publiée sur X (ex-Twitter), le ministre de l'économie Bruno le Maire s'est félicitée de cette nouvelle : « Plus que jamais, nous restons déterminés à réduire les dépenses publiques et à accélérer le désendettement de la France. Il y va de notre indépendance et du respect de nos engagements nationaux et européens ». Depuis quelque temps, le gouvernement multiplie les promesses sur la bonne santé économique de la France. La veille Bruno le Maire avait promis à la radio que « nous serons sous les 4% d'inflation d'ici la fin de l'année 2023 ».

Mais pour l'instant, les Français peinent à voir ces annonces se concrétiser dans leur quotidien. Malgré une baisse de l'inflation, les prix restent élevés dans les supermarchés. Alors, dans certaines communes, des maires ont décidé de prendre les devants. Notamment en multipliant les politiques d'achats groupés. Une stratégie qui consiste à réunir des consommateurs qui veulent tous acheter la même chose pour négocier des prix attractifs avec le fournisseur. Souvent, cela concerne l’électricité, le gaz, ou le bois. Une plateforme en ligne, Achetons groupé, en a même fait sa spécialité.

Chez les particuliers aussi, on s'organise. Face au coût du logement, certains n'hésitent plus à multiplier les heures de transport pour combiner tranquillité et économie budgétaire. Avec le développement du télétravail, la tendance des « navetteurs » s'est accrue. Ils habitent jusqu'à 3 heures en transport de leur lieu de travail mais profitent d'un cadre de vie privilégié. De nombreuses villes moyennes comme Tours, Le Mans ou Reims, ont ainsi profité du passage du TGV dans la commune pour attirer ce nouveau public. Avec le développement de ce mode de travail, les entreprises s'adaptent, créent des sites à proximité des gares ferroviaires. Désormais, certaines décomptent même le trajet en train comme temps de travail.

Comment se porte véritablement l'économie française ? S'oriente-on durablement vers une baisse de l'inflation ? Comment les particuliers s'organisent pour lutter contre le coût de la vie ?

Le sujet vous questionne ?

