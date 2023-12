"La grande librairie" mercredi 6 décembre 2023 : les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5 - Vidéo

Mercredi 6 décembre 2023 à 21:05 sur France 5, Augustin Trapenard présentera un nouveau numéro de "La grande librairie". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Mercredi 6 décembre 2023, Augustin Trapenard recevra :

André Comte-Sponville. Le philosophe, grand adepte de la pensée de Pascal, nous éclairera sur l’état du monde d’aujourd’hui et nous donnera des pistes pour répondre à « que faire face au vacarme du monde ? »

Mathias Enard, pour son livre « Déserter » (Actes Sud). Dans son nouveau roman, l’écrivain raconte l’histoire d’un soldat qui tente de fuir sa propre violence, et observe ce que la guerre fait au plus intime de nos vies.

Jérôme Sueur, pour son livre « Histoire naturelle du silence » (Actes Sud). Dans cet essai, l’éco-acousticien se demande « qu’est-ce que le silence ? » et nous initie à l'écoute de la nature, mais aussi de soi et des autres, sublimée par un amour de la littérature, de la poésie et de la musique.

Ann Scott, pour son livre « Les Insolents » (Calmann Levy). Récompensé pour le prix Renaudot, le roman narre l’histoire d’une musicienne qui quitte le vacarme de la capitale pour trouver refuge sur les côtes bretonnes.

Marielle Macé, pour son livre « Respire » (Verdier). La philosophe nous parle du monde d’aujourd’hui, de nos asphyxies contemporaines et de nos grands besoins d’air. Partant de son expérience personnelle elle nous livre des clés pour « respirer » et se libérer de la toxicité de nos sociétés.