"Enquête d'action - Gendarmes d’Auvergne : violences au pied des volcans" sur W9 vendredi 8 décembre 2023

Vendredi 8 décembre 2023 à 21:05 sur W9, Marie-Ange Casalta vous proposera de découvrir un numéro inédit du magazine "Enquête d'action" dont le thème sera « Gendarmes d’Auvergne : violences au pied des volcans ».

Dans le Massif central, au pied des volcans, se trouve Clermont-Ferrand. Son agglomération, de près de 280 000 habitants, donne du fil à retordre aux gendarmes du Peloton du Surveillance et d’Intervention (PSIG) et des brigades environnantes.

En cause, une délinquance routière qui a entraîné, en 2022, la mort de 32 personnes dans le Puy-de-Dôme. La région Auvergne-Rhône-Alpes est la plus meurtrière de France. Alors, pour les soldats des pelotons motorisés, tous les moyens sont permis pour endiguer le phénomène : contrôles antistupéfiants, fouilles des voitures. Hélène et son équipe arrêteront un jeune chauffard, en délit de fuite. Son attitude, sa connaissance des procédures mettront la puce à l’oreille des gendarmes : l’homme, testé positif à la drogue, est déjà connu des services pour des faits similaires.

Le peloton motorisé est aussi mobilisé pour des missions sous haute protection : le transport de fonds provenant de l’imprimerie de la Banque de France, installée à Chamalières. En tête de l’escadron mobile, Thomas organise la surveillance de ce convoi qui transporte plusieurs millions d’euros. Sur 500 kilomètres, il veillera à ce que la voie soit toujours dégagée afin que le camion ne s’arrête pas. Une manœuvre technique, notamment en ville, car aucun véhicule ne doit s’insérer dans l’escorte.

La nuit, les gendarmes de Clermont-Ferrand sont sur le pied de guerre pour neutraliser des individus au comportement dangereux. Ce sera le cas après le signalement de hurlements d’une femme dans un immeuble. Son mari l’a frappée. Une situation qu’Hélène ne peut laisser s’envenimer. En Auvergne, les violences conjugales ont bondi de 15 % entre 2021 et 2022.