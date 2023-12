"Echappées belles - Week end à Granville" samedi 9 décembre 2023 sur France 5 - Vidéo

Samedi 9 décembre à 21:05 sur France 5 dans "Echappées belles", Ismaël Khelifa vous emmène découvrir Granville, pour un week-end ressourçant.

Bienvenue à Granville ! Cette presqu’île d’un peu plus de 12 000 habitants, marquée par les grandes marées, est passée de petit village de pêcheurs à station balnéaire réputée. En effet, Granville propose à ses habitants comme aux touristes une multitude d’activités et de découvertes qui font rêver.

Granville, c’est surtout une atmosphère douce et parfumée par la mer et les roses. Lieu d’enfance de Christian Dior, la presqu’île offre une inspiration nouvelle, faisant de Granville la destination idéale pour un week-end ! Bruit des vagues, poisson frais, doux vent et cabines de plage seront au rendez-vous !

À travers ses rencontres, Ismaël Khelifa vous emmène découvrir Granville pour un week-end ressourçant.

Vous rencontrerez des personnalités actives qui font évoluer leur ville au quotidien, tout en veillant à la préservation de son environnement : une promesse d’évasion et de douceur !

Les reportages diffusés :

Les grandes marées

Granville et Chaussey vues du ciel

Les cabines de plage du Plat Gousset

Le centenaire du Marité

Malo Esnouf , plus jeune patron-pêcheur de Granville

Sarah Herpin, cheffe cuisinière, jardinière et cueilleuse.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera “Echappées Belles” : « Cantal, l'échappée inattendue »