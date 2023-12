Dimanche 10 décembre 2023, Jade et Joy Hallyday seront les invitées du « Portrait de la semaine » d'Audrey Crespo-Mara dans le magazine "Sept à Huit" sur TF1.

Elles ne se sont jamais exprimées à la télévision… Jade et Joy Hallyday se livrent pour la première fois en acceptant de répondre aux questions d'Audrey Crespo-Mara pour le « Portrait de la semaine » de "Sept à Huit".



Dans cette interview, chez elles, à Los Angeles, les filles de Johnny racontent des moments intimes de leur vie. Elles racontent quel père était Johnny. Comment, après sa mort, elles ont vécu la guerre autour de l’héritage qui, pendant deux ans, a opposé leur mère et leur demi-frère et demi-sœur, David et Laura. Comment elles vivent les commentaires violents et racistes dont elles font l’objet sur les réseaux sociaux. Et leur retour au Vietnam il y a cinq ans, la visite d'orphelinats où elles-mêmes ont passé les premiers mois de leur vie.

Jade et Joy Hallyday sont le « Portrait de la semaine » par Audrey Crespo-Mara et Yan Benisty, dans "Sept à Huit" ce dimanche à partir de 19:10 sur TF1.

Jade et Joy s’expriment à l'occasion de l’arrivée à Paris de l’exposition consacrée à leur père, « Johnny Hallyday, l’exposition », le 22/12 à Paris Expo, Porte de Versailles.