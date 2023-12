"Complément d'enquête - Bordeaux, champagne : quand les escrocs s’attaquent à nos bouteilles !" jeudi 14 décembre sur France 2

Tristan Waleckx vous donne rendez-vous sur France 2 jeudi 14 décembre 2023 à 23:00 pour un nouveau numéro de "Complément d'enquête". Le document diffusé cette semaine : « Bordeaux, champagne : quand les escrocs s’attaquent à nos bouteilles ! ».

A quelques jours des fêtes, le discret milieu champenois est en pleine crise.

Imaginez le scandale ! Un des leurs, un vigneron, aurait écoulé plus d’1 million de bouteilles de faux champagne dans les supermarchés français.

Pour augmenter ses marges, la recette est simple : du vin d’Espagne bas de gamme, un peu de liqueur, du CO2 pour les bulles, une belle étiquette et le tour est joué, vous avez votre bouteille de (faux) champagne ! Au goût, cela n’est franchement pas terrible mais certaines grandes surfaces n’y ont vu que du feu.

Complément d’enquête sur le vin, patrimoine et fierté française aux zones d’ombres méconnues.

Longtemps ce sont les grands crus qui ont été la cible des faussaires. Mais peut-on avoir confiance dans les simples bouteilles qu’on achète en hyper ? Pas sûr car ce marché est devenu le nouveau terrain de jeu des fraudeurs et des escrocs. Et dans les mêmes rayons, que valent ces concours, ces médailles d’or ou d’argent, nombreuses sur les collerettes des bouteilles en magasin, et qui aident le client à se décider ?

A Bordeaux aussi, la capitale mondiale du vin, la justice s’intéresse de près à des histoires de « triche » à échelle quasi-industrielle.

Entre champagne frelaté, concours bidon et vin de table vendu au prix d’un grand millésime, Complément d’enquête offre sa tournée.

Une enquête de Dominique Mesmin et Vincent Buchy pour les Films de l’Odyssée.