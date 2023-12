"Police de Molenbeek : immersion dans une banlieue chaude de Belgique" sur W9 vendredi 15 décembre 2023

Vendredi 15 décembre 2023 à 21:05, Marie-Ange Casalta vous proposera de voir ou de revoir sur W9 le numéro du magazine “Enquête d'action” : « Police de Molenbeek : immersion dans une banlieue chaude de Belgique ».

À l’ouest de Bruxelles, en Belgique, Molenbeek a fait parler d’elle lors des attentats du 13 novembre 2015. La commune d'origine des frères Abdeslam est aussi une banlieue synonyme d'insécurité et de délinquance en Belgique. Le secteur est connu des forces de l’ordre belges pour être la plaque tournante de nombreux trafics (drogue et cigarettes) et fait aussi face à de nombreuses dérives : agressions, violences, incivilités… Les hommes de la police bruxelloise interviennent jour et nuit dans cette commune de 100 000 habitants et dans ses environs, pour lutter contre les activités criminelles.

Mélissa et Chris, en couple dans le civil, vont faire équipe pour contrôler une cité sensible de Molenbeek. Ils pourront compter sur l’aide de Samy, l’un des 11 chiens de la brigade canine, dont le flair permet de détecter la moindre présence de drogue. Des missions sous haute-surveillance car les jeunes sont prêts à en découdre avec les policiers.

Tout comme en France, la Belgique mène un combat contre l’alcool au volant. David, pilier de la brigade, va coordonner une opération de grande ampleur de contrôle de l’alcoolémie. Si la majorité des conducteurs se plie aux tests, certains refusent d’obtempérer dans le simple but de défier l’autorité.

Nicolas, ancien de la BAC, est formé aux interventions les plus musclées. Son équipe et lui vont avoir à interpeller un homme suspecté de violences conjugales. Une mission délicate car l’individu, déjà connu pour son instabilité mentale, a consommé de l’alcool et va se montrer violent.

Grâce à un accord exceptionnel, “Enquête d'action” a suivi pendant plusieurs semaines les femmes et les hommes de la Police de Bruxelles-Ouest. Brigade canine, opérations spéciales, flagrants délits… Sur le terrain, rien n‘échappe aux unités de la police bruxelloise.