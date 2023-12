"C dans l'air" lundi 18 décembre 2023 : les invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce lundi 18 décembre 2023 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce lundi 18 décembre 2023, Caroline Roux recevra : Yascha Mounk, chercheur américain, spécialiste du populisme et professeur à l’université Johns Hopkins, auteur du livre "Le piège de l’identité".

Au lendemain du l’attaque du Hamas contre Israël, une trentaine de groupes et clubs étudiants ont cosigné et diffusé sur le campus une lettre qui dénonce "le régime d’apartheid d’Israël" et accuse le régime israélien d'être "responsable de toutes les violences" qui façonnent "tous les aspects de la vie palestinienne depuis 75 ans".

L’affaire devient rapidement médiatique. Un ancien directeur et plusieurs élus (les républicains Elise Stefanik et Ted Cruz, diplômés de la faculté de droit de Harvard, le démocrate Jake Auchincloss) appellent à une réaction ferme de la direction de l’université. Claudine Gay, la présidente de Harvard qui a été accusée d’être ambiguë sur l’antisémitisme, restera finalement à la tête de l’école prestigieuse américaine. Dans un communiqué, la Harvard Corporation a affirmé que "la présidente, Claudine Gay, est la personne la mieux placée pour permettre à notre communauté de faire face aux très graves problèmes de société auxquels nous sommes confrontés".

Yascha Mounk est chercheur américain, spécialiste du populisme et professeur à l’université Johns Hopkins. Il publie "Le piège de l’identité", aux éditions de l’Observatoire. Dans ce livre événement, il dissèque une sorte de dérive des idées progressistes qui, au nom de la lutte contre les inégalités et les oppressions, vise à nous enfermer dans des identités de genres, de race et d’orientation sexuelles. Yascha Mounk reviendra sur cette obsession qui finit, selon lui, par être contre productive.

Patrick Pelloux, médecin urgentiste au Samu de Paris.

Marina Carrère d’Encausse, médecin, journaliste et présentatrice du Magazine de la Santé, autrice du documentaire "Fin de vie : pour que tu aies le choix ", toujours disponible sur Francetv.fr

Isabelle de Gaulmyn, rédactrice en chef à La Croix.

Frédéric Dabi, firecteur général Opinion de l’Institut de sondages IFOP, qui réalise de nombreuses enquêtes sur la fin de vie, avec notamment trois sondages cette année.

Dr Philippe Lebecq (en duplex de Belgique), médecin généraliste. Il pratique l’euthanasie et l’accompagnement de fin de vie en soins palliatifs

Le thème de l'émission : Fin de vie : l’appel de Françoise Hardy

Dans une lettre poignante parue dans la Tribune ce dimanche, Françoise Hardy interpelle le président Emmanuel Macron pour lui demander de légaliser l’euthanasie. La chanteuse, qui doit fêter ses 80 ans le 17 janvier prochain, s’est déjà déclarée à plusieurs reprises en faveur de l’euthanasie ces dernières années. Tout récemment, le 14 décembre, elle avait déjà indiqué à Paris Match vouloir partir "le plus vite et le moins douloureusement possible", étant atteinte d’un cancer. Dans cette lettre adressée au chef de l’Etat, Françoise Hardy écrit notamment : "Vous le savez, une grande majorité de gens souhaitent la légalisation de l’euthanasie. Nous comptons tous sur votre empathie et espérons que vous allez permettre aux Français très malades et sans espoir d’aller mieux de faire arrêter leur souffrance quand ils savent qu’il n’y a plus aucun soulagement possible".

Des mots de l’interprète de "Comment te dire adieu" qui relancent le débat sur la fin de vie alors que le projet de loi, promesse de campagne d’Emmanuel Macron, a été sans cesse repoussé. La semaine dernière, la ministre déléguée aux professions de santé Agnès Firmin Le Bodo a confirmé le report "à courant février" de la présentation du texte qui comprendra "trois parties" : "les soins palliatifs", "les droits des patients et l'aide à mourir". Mais ce dernier point ne pourra "pas être effectif en 2024" a-t-elle expliqué car le sujet est complexe. "Il faudra au moins 18 mois de débats" a-t-elle précisé.

Une ébauche du projet de loi réalisée au ministère des professions de santé a fuité la semaine dernière. La copie peut encore évoluer avant sa présentation en Conseil des ministres mais elle suscite déjà des remous. Alors quels seront les arbitrages du chef de l’Etat ? La loi sur la fin de vie verra-t-elle enfin le jour ? Quels sont les contours du modèle français qui se dessinent ? Que prévoit le dispositif actuel des soins palliatifs ?

