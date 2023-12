"C dans l'air" mercredi 27 décembre 2023 : les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce mercredi 27 décembre 2023 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Ce mercredi 27 décembre 2023, Axel de Tarlé recevra : Pierre Grosser, historien, professeur détaché à Sciences Po Paris.

Aujourd’hui, l’ordre mondial issu de la Seconde Guerre mondiale semble de plus en plus contesté. Ce début de la décennie 2020 marque un retour des rivalités entre grandes puissances, le jaillissement de crises globales, notamment la crise climatique. L’émergence des pays du sud, déjà en marche depuis les années 1970 et les décolonisations, se traduit aujourd’hui par l’idée d’un "Sud global". Dans le même temps, le libéralisme, la démocratie à l’occidentale, ne font plus forcément référence ?

A l’heure où les Etats-Unis se désengagent de plus en plus sur le terrain international, qu’en est-il du rôle de "gendarme du monde" qu’ils avaient tenu depuis la fin de la Seconde guerre mondiale. Enfin, à l’aune de l’actuelle guerre au Proche -Orient, qu’en est-il des espoirs nés, notamment dans les années 1990, d’une résolution des grands conflits mondiaux ?

Pierre Grosser reviendra sur les bouleversements passés et récents des équilibres mondiaux.

17:45 "C dans l'air"

Les experts invités :

Raphaëlle Bacqué, grand reporter au Monde.

Chloé Morin, politologue.

Jean Garrigues, historien, président du Comité d’histoire parlementaire et politique.

Rachel Binhas, journaliste au service société de Marianne.

Le thème de l'émission : La génération Depardieu se rebiffe… Et choque !



