"Arnaques !" : nouveau numéro diffusé sur M6 vendredi 26 janvier 2024 avec Julien Courbet

Vendredi 26 janvier 2024 à 21:10 sur M6, Julien Courbet vous proposera de découvir un nouveau numéro de son magazine "Arnaques !" dans lequel il dénonce les pièges tendus par des arnaqueurs sans scrupules

Ils crient à l’injustice parce qu’ils vivent des situations révoltantes. En cette période d’inflation, les arnaqueurs sortent du bois et n’hésitent pas à s’en prendre aux plus démunis. Ils leur promettent monts et merveille et, alors que leurs victimes pensent faire une bonne affaire, ils les mettent sur la paille.

Après son divorce, Touraya se réjouissait d’avoir trouvé une maison dans son budget pour se reloger avec sa fille, mais elle s’est fait avoir. Aujourd’hui, la maison menace de s’écrouler.

Natasha et 50 autres clients ont acheté des cuisines à des prix très compétitifs. Mais depuis, ils déchantent : la pluspart d’entre eux n’a pas été livré.

Et ces arnaqueurs n’ont peur de rien : ils s’attaquent même à leurs proches. Amis d’enfance, famille, rien ne les arrête.

Marie-Cécile a été trahie par son mari, son appartement a été saisi et ses enfants expulsés par la faute de leur propre père.

Pour Damien et Liliana, c’est un ami de 20 ans qui les a trompés. Ils lui ont fait confiance pour acheter leur maison, il leur a volé toutes leurs économies.