"En bonne compagnie" : un nouveau magazine consacré aux animaux sur France 3 avec Sophie Davant

À découvrir sur France 3 samedi 20 janvier 2024 à 15:35, "En bonne compagnie", un nouveau magazine animalier présenté par Sophie Davant.

Les animaux s’emparent de l’antenne pour une expérience familiale, divertissante et pédagogique !

On compte près de 80 millions d’animaux de compagnie en France. Un foyer sur deux est concerné ! Ils partagent notre quotidien, nos joies et nos peines. Mais que savons-nous d’eux réellement ? Connaissons-nous vraiment ceux que nous considérons comme des membres à part entière de notre famille ?

Dans la bonne humeur et entourée d’une bande de passionnés d’animaux et de spécialistes, Sophie Davant cherche à mieux les comprendre et à nous révéler tous leurs secrets !

Combats d’associations engagées, découvertes insolites, rencontres émouvantes… Chaque semaine, plongez dans une immersion fascinante et inédite à la découverte des animaux les plus familiers aux plus mystérieux.

Chaque semaine, une personnalité invitée par Sophie Davant vient se confier sur le lien particulier qu’elle entretient avec son animal favori et nous dévoile son quotidien avec lui. Pour ce premier numéro, elle recevra Véronique Jannot, actrice et chanteuse.

Mais ce n’est pas tout ! Conseils, astuces en tout genre sont au programme de cette nouvelle émission hebdomadaire dédiée aux animaux, à ceux qui les aiment, en prennent soin et parfois même les sauvent !

Un vétérinaire est présent pour répondre à toutes les questions des téléspectateurs et une équipe de comportementalistes animalier va sillonner la France pour vous aider à cohabiter plus harmonieusement avec vos animaux.

Désormais, le samedi à 15h35 vous serez toujours en En bonne compagnie !

La bande de Sophie :

Dr Pierre Fabing est un vétérinaire tout terrain puisqu’il a parcouru la campagne avant de devenir urgentiste à domicile en région parisienne. Il répond à toutes les questions et partage de nombreux conseils et astuces.

Emy LTR, autrice, comédienne, réalisatrice de contenus pour les réseaux sociaux, est très impliquée dans la cause animale. Chaque semaine, elle va mettre en lumière une association qui vient en aide aux animaux se mobilise pour leur bien-être, qu’ils soient domestiqués ou sauvages... Par exemple, la seconde vie des animaux après des années de captivité en cirque, des chiens formés pour venir en aide à des enfants diabétiques…

Kamini, chanteur (auteur du tube Marly-Gomont), comédien, chroniqueur baroudeur maniant l’humour, va à la rencontre de passionnés d’animaux pour vivre avec eux des aventures extraordinaires. Par exemple : Little, un chien qui apaise les élèves par sa présence dans l’enceinte de l’école et leur permet une plus grande assiduité ; Jérôme qui élève des lamas pour offrir aux résidents d’EHPAD des séances de « câlinothérapie »…

Retrouvez également les experts en comportement animalier dans les reportages :