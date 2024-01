La grande librairie" mercredi 10 janvier 2024 : les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5 - Vidéo

Mercredi 10 janvier 2024 à 21:05 sur France 5, Augustin Trapenard présentera un nouveau numéro de "La grande librairie". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Présenté par Augustin Trapenard, le magazine littéraire de France 5 est le grand rendez-vous de l'actualité littéraire sous toutes ses formes : romans, essais, histoire, polars, bandes dessinées, jeunesse, etc.

Chaque mercredi soir sur France 5, Augustin Trapenard convie des auteurs d'univers différents qui font l'actualité littéraire.

Mercredi 10 janvier 2024 , Augustin Trapenard recevra :

Sylvain Tesson pour son livre « Avec les fées » (Équateurs).

Sylvain Tesson nous donne sa définition des fées : une qualité du réel révélée par une disposition du regard. Les fées sont un jaillissement de la beauté, elles apparaissent lorsque l’on regarde la nature avec déférence. L’auteur nous embarque dans un voyage sur la côte atlantique et nous donne ses conseils pour, qu’à notre tour, nous puissions contempler les fées.

Hervé Le Corre pour son livre « Qui après nous vivrez » (Rivages).

Dans ce roman post-apocalyptique, les crises énergétiques et les pandémies ont décimé la civilisation. Seul un petit groupe d’hommes et de femmes a réussi à y échapper et s’organise cahin-caha pour survivre, mais ils sont bientôt rattrapés par une autre menace… Une épopée proche du western, où vivre, est chaque jour un enjeu.

Cécile Coulon pour son livre « La langue des choses cachées » (L'Iconoclaste).

Dans ce conte noir sur la nature et ses mystères, Cécile Coulon explore ses obsessions : les paysages, le corps, la puissance des femmes et la force poétique de la nature.

Marion Fayolle pour sin livre « Du même bois » (Gallimard)

Dans ce premier roman, Marion Fayolle raconte dans une poésie brutale le quotidien d’une ferme où les générations se succèdent. Une vie au contact permanent des bêtes, rythmée par les saisons et de la rudesse du métier. Un monde dans lequel on se transmet les gestes, le savoir-faire mais aussi les failles et les blessures familiales.