"C l’hebdo" samedi 13 janvier 2024 sur France 5 : sommaire et invités reçus par Aurélie Casse

Samedi 13 janvier 2024 à 18:55, Aurélie Casse présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "C l'hebdo". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Raconter des histoires, être au plus près de celles et ceux qui font l’actualité. Telle est l’ambition d’Aurélie Casse pour cette nouvelle formule de "C l’hebdo".

Plus d’invités, plus de témoignages, plus de rubriques viendront articuler ce nouveau rendez-vous en deux parties : une première (18:55 - 20:00) qui reviendra sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée et une seconde (20:00 - 21:00), plus « divertissante », qui, à partir d’un thème, s’attachera à l’actualité sous toutes ses formes (culture, sport, tendances…).

Voici les invités qui seront reçus samedi 13 janvier 2024 :

18:55 C L'hebdo

Attal, Dati : le feuilleton politique



Alain Duhamel, journaliste politique, éditorialiste BFM TV.

Delon : le clan se déchire



Anne Fulda, journaliste.

20:55 C L'hebdo, la suite

Bertrand Chameroy, pour son émission "Bertrand n'a pas sommeil" le vendredi soir en seconde partie de soirée sur France 2.



Michèle Laroque, pour la mini-série "Tout pour Agnès" diffusée le lundi soir sur France 2.

Dany Dann, break danseur.