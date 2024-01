"La grande librairie" mercredi 17 janvier 2024 : les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5 - Vidéo

Mercredi 17 janvier 2024 à 21:05 sur France 5, Augustin Trapenard présentera un nouveau numéro de "La grande librairie". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Présenté par Augustin Trapenard, le magazine littéraire de France 5 est le grand rendez-vous de l'actualité littéraire sous toutes ses formes : romans, essais, histoire, polars, bandes dessinées, jeunesse, etc.

Chaque mercredi soir sur France 5, Augustin Trapenard convie des auteurs d'univers différents qui font l'actualité littéraire.

Mercredi 17 janvier 2024 , Augustin Trapenard recevra :

Christophe André pour son livre « S'estimer et s'oublier » (Odile Jacob)

Sous forme d’abécédaire, le psychiatre nous montre comment l’estime de soi doit devenir une sorte de respiration de notre esprit. Une notion qui est là pour nous aider à vivre, mais sur laquelle on ne doit pas se focaliser. Il nous exhorte à trouver un juste équilibre pour harmoniser sa relation à soi et aux autres.

Marie Darrieusecq pour son livre « Fabriquer une femme » (POL)

Ce roman raconte l’entrée dans la vie adulte de deux amies adolescentes. Ce sont les années 80, en province dans le Pays basque, à Bordeaux, puis à Paris. Un roman sur l’apprentissage féminin, maladroit, drôle, souvent douloureux, de la sexualité, de la vie amoureuse et du couple. Mais aussi celui des ambitions intimes et sociales de deux jeunes femmes « en construction»

Claro pour son livre « L’échec, Comment échouer mieux » (Autrement)

Cet essai est une vision positive de nos failles et de nos échecs. Avec humour et sensibilité, Claro dresse la liste de ses propres errements et nous invite à repenser nos limites et nos fêlures, et à en considérer les bienfaits.

David Foenkinos pour son livre « Une vie heureuse » (Gallimard)

Ce roman est l’histoire d’un homme mal dans sa vie, victime d’un burnout, mais qui va rebondir grâce à une expérience qu’il fait en Corée. Il découvre l’existence d’une étrange et surprenante entreprise qui permet aux gens de vivre leurs funérailles comme s’ils y étaient… Un livre sur la possibilité de refaire sa vie à n’importe quel moment de notre existence.

Raphaëlle Red pour son livre « Adikou » (Grasset) 1er roman

Ce premier roman est la quête d’identité d’une jeune métisse qui s’interroge sur la couleur de sa peau, et mène l’enquête sur les origines de son père. Des origines marquées par l’esclavage et la colonisation.