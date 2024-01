"C dans l'air" mardi 16 janvier 2024 : les invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 16 janvier 2024 à 17:30 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce mardi 16 janvier 2024, Caroline Roux recevra : Hervé Le Bras, historien, démographe, directeur d’études à l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS) et chercheur émérite à l’Institut national d’études démographiques (INED).

Depuis 2011, les Françaises et Français font moins d’enfants. Mais l’année 2023 marque tournant : la baisse de la natalité s’est accélérée. Elle a atteint 6,6 %, indique l’Insee dans son bilan démographique. Les facteurs sont multiples. La France, qui était un cas isolé en Europe, rejoint ses voisins. La population française s’établit à 68,4 millions.

Hervé Le Bras reviendra sur cette baisse, ses conséquences, les enjeux et les politiques à mettre en place .

Nathalie Schuck, grand reporter au Point.

Yves Thréard, éditorialiste, directeur adjoint de la rédaction du Figaro.

Frédéric Dabi, directeur général opinion à l’IFOP.

Anne-Charlène Bezzina, politologue et constitutionnaliste.

Un troisième "prime time" en moins d’un mois. Après son interview fleuve du 20 décembre dans "C à vous" sur France 5, puis ses vœux du 31 décembre, Emmanuel Macron prendra à nouveau la parole ce soir, lors d’une conférence de presse donnée depuis l’Élysée et retransmise par six chaines. Au programme : au moins deux heures de direct où le président de la République essayera de reprendre la main. Pour cela, il devrait préciser le cap – toujours flou – qu’il entend donner à la suite de son quinquennat, sept jours après avoir nommé Gabriel Attal à la tête d’un gouvernement ayant mis la barre à droite.

Pouvoir d’achat, fin de vie, transition écologique, Europe, guerre en Ukraine, conflits au Proche-Orient… Autant de sujets qui ne manqueront pas d’être abordés par le Président de la République. Mais lui qui a dû expliquer la veille aux parlementaires de son camp très divisé, ses choix sur la loi immigration et le remaniement, devrait être également questionné sur ces sujets par les journalistes, et notamment sur la nomination très critiquée au ministère de la Culture de Rachida Dati, mise en examen pour corruption passive et pointée du doigt pour sa proximité avec l’Azerbaïdjan après plusieurs articles du Monde et du Canard enchainé. Le chef de l’Etat sera également forcément interrogé sur la première crise qui sape déjà la "régénération" du second quinquennat : sa nouvelle ministre de l’Education nationale Amélie Oudéa-Castéra et ses propos sur la scolarisation de ses enfants au sein du groupe scolaire catholique Stanislas, sujet d’une enquête administrative à propos d'accusations d'homophobie et de sexisme, à la suite d'enquêtes de Mediapart et de L'Express, et dont l’importance des financements publiques sont pointés par plusieurs autres enquêtes journalistes.

Cet exercice de la conférence de presse a, jusqu’à présent, été très peu utilisé par Emmanuel Macron. Ce n’est que le troisième rendez-vous du genre en cinq ans. Le chef de l’Etat depuis son élection en 2017 avait préféré multiplier les formats de communication différents à la télévision, sur les réseaux sociaux ou dans la presse régionale. Cette fois il a donc décidé de revenir à la conférence de presse dans la "grande tradition gaullienne" pour poursuivre son "rendez-vous avec la Nation commencé avec les vœux du 31 décembre" explique l’Elysée. L'horaire, en revanche, est complètement inédit. Une diffusion qui commence à 20h15, au moment du journal télévisé, afin de toucher un maximum de Français, et rappeler, avant le discours de politique générale du Premier ministre, qu’il reste le patron, face à un Gabriel Attal omniprésent dans les médias depuis une semaine.

