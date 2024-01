"Nos grandes décisions" : Le nouveau magazine d'Hugo Clément arrive le 7 février sur France 2

Mercredi 7 février 2024 à 22:55, France 2 diffusera le premier numéro de "Nos grandes décisions", un nouveau magazine de société présenté en direct par Hugo Clément.

On a tous déjà été confrontés à un choix qui pouvait faire basculer notre existence. Dans ce moment crucial, on aurait aimé être conseillé par des spécialistes et accompagné par des personnes ayant déjà vécu la même chose.

Avec "Nos grandes décisions", vous ne serez plus jamais seul pour prendre les grandes décisions de votre vie !

Ces décisions qui se présentent à nous sont souvent le reflet de questions de société : couple, santé, carrière, écologie... Derrière des choix personnels se cachent en fait les grands débats, parfois enflammés, qui traversent la France.

L'objectif de "Nos grandes décisions" est simple : éclairer ces sujets de société qui nous concernent tous, en aidant des femmes et des hommes à prendre leur grande décision.

Pour cela, l'émission a un atout de taille : demander l'avis des Français, en direct !

Comment cela va-t-il se passer ?

Hugo Clément reçoit, à tour de rôle, en plateau, des femmes et des hommes qui doivent prendre une décision qui peut changer leur vie. Ces décisions à fort écho sociétal peuvent être d’ordre familial, professionnel, financier, médical, amoureux, éducatif, etc…

Exemples de thèmes qui seront abordés :

La crise de l'hôpital, à travers le cas d'une infirmière qui hésite à démissionner ;

Les dangers du smartphone, à travers le cas d'une mère qui pense acheter un smartphone à son fils qui entre en sixième ;

Les nouvelles formes de contraception dans le couple, à travers le cas d'un homme qui se demande s'il doit faire une vasectomie ;

La remise en question du permis de conduire à vie, à travers le cas d'un ancien qui réfléchit à raccrocher le volant pour ne pas faire prendre de risque aux autres.

Dans chaque émission, 3 Françaises ou Français exposent leur choix devant des personnes ayant connu la même expérience et des spécialistes qui analysent, débattent et conseillent.

Vingt minutes plus tard, les téléspectateurs - qui se sont fait leur opinion - sont appelés à voter pour l’une ou l’autre des deux solutions qui s’offrent au témoin présent en plateau.

Ce vote, uniquement consultatif, donne une indication de l'opinion de la société sur les sujets abordés. Bien sûr, le choix ultime revient aux 3 Françaises et Français, qui prennent leur grande décision en direct sur le plateau, en âme et conscience, après avoir écouté tous les intervenants.

Populaire, mais pas populiste, cash, mais pas trash ! "Nos grandes décisions" permet d’intéresser les téléspectateurs aux problèmes de société de façon concrète, et de leur apporter des informations précises sur ces thèmes, avec une mécanique simple et efficace. À travers des témoignages qui reflètent la France et les questionnements de nos concitoyens, "Nos grandes décisions" permettra de mieux comprendre les sujets qui agitent notre pays aujourd'hui.