"Faut pas rêver - Vivre au pays des volcans" sur France 3 mercredi 24 janvier 2024 - Vidéo

Mercredi 24 janvier 2024 à 21:10 sur France 3 dans "Faut pas rêver", Carolina De Salvo vous emmène en Indonésie où ses 130 volcans actifs sont autant une menace qu'un trésor pour tous ceux qui vivent à leurs pieds.

C’est le pays des volcans par excellence ! L’Indonésie, située sur la ceinture de feu, est une véritable cocotte-minute dont le couvercle menace de sauter en permanence ! Avec 130 volcans actifs, c’est l’endroit le plus bouillant de la planète ! Carolina De Salvo nous emmène au cœur de l’île de Java, au plus près de trois volcans mythiques, en compagnie de ceux qui y vivent, malgré la menace qui plane...

Kawa Ijen, à l’est de Java, est sans doute l’un des lieux les plus hostiles de la planète... Bravant les émanations de gaz toxiques qui s’échappent du plus grand lac d’acide sulfurique au monde, Carolina part à la rencontre des forçats du soufre qui transportent quotidiennement sur leurs épaules des paniers remplis de pierre jaune pesant parfois jusqu’à 70 kg. Un travail éreintant, souvent au péril de leur vie, pour un salaire de misère, mais qui est pour eux une source de revenus inestimable, leur permettant de nourrir leurs familles.

Car, pour tous ceux qui vivent au pied des volcans, ces formations géologiques constituent un véritable trésor, tant leurs sols sont fertiles. Au mont Bromo, Carolina rencontre un couple d’agriculteurs qui vénèrent le géant car il leur procure une terre riche et nourricière. Au point de lui rendre hommage une fois par an, lors d’une incroyable procession réunissant des milliers de personnes, venues remercier le volcan pour tout ce qu’il leur donne.

Lorsque Carolina s’aventure du côté du Mérapi, une éruption a eu lieu quelques semaines plus tôt, recouvrant la région d’un épais tapis de cendres. Afin de surveiller l’évolution du volcan au quotidien, une station de radio lui est même entièrement dédiée. Sarjino en est la voix et c’est lui qui informe la population du moindre risque d’éruption. Un relais précieux et indispensable quand on vit ou travaille à proximité des coulées de lave dévastatrices.

Ce voyage au pays des volcans est une véritable leçon de vie que nous offrent ceux qui les côtoient en permanence.

Les reportages de l’émission :

Stromboli, à l’ombre du géant

Parce que, pour lui, un volcan en activité est le plus beau et le plus puissant des spectacles, Antoine a tout plaqué pour aller les filmer partout sur la planète… Mais celui dont il rêve se s’approcher au plus près, c’est le Stromboli, le géant des Iles Eoliennes. Sa dernière éruption en 2019 ayant emporté quelques imprudents, son accès est aujourd’hui très réglementé. Alors pour Antoine, c’est le début d’une aventure qu’il nous fait partager en compagnie de quelques habitants de l’île qui ont tous des histoires à raconter sur leur impétueux voisin...

Les colères du Mérapi

C’est l’un des plus actifs et des plus dangereux des volcans d’Indonésie. Les éruptions y sont nombreuses et il constitue un risque élevé pour la population qui vit à proximité. Si la dernière éruption de grande importance a eu lieu en 2010, faisant plus de 350 victimes, le Mérapi a encore fait parler de lui en mars 2023, plongeant toute la région dans l’obscurité totale pendant plusieurs heures. Pourtant, en dépit du danger, tout le monde semble vivre sereinement à ses pieds. Rencontre avec ceux qui le surveillent, ceux qui apprennent à s’en protéger et ceux qui en vivent grâce à la richesse de ses terres.

L’homme-fleur du Mérapi

Musimin vit au pied du Mérapi. Pour lui, ce volcan représente parfois une menace mais ses pentes abritent surtout un trésor sur lequel il veille depuis plus de trente ans : des orchidées. Des dizaines d’espèces qu’il examine, soigne, protège et cultive. Une passion qui a fait de lui un homme respecté et reconnu par la communauté scientifique alors qu’il a tout appris tout seul ! Rencontre avec un drôle de petit bonhomme que l’on surnomme ici « l‘homme-fleur ».

Les mystères du Creux de Soucy

Chez nous, en Auvergne, les volcans ne sont plus actifs depuis bien longtemps… La dernière grande éruption daterait de 6 000 ans. Et pourtant, au milieu de tous ces cratères endormis, il existe un endroit connu des seuls initiés, à 46 m sous la terre, qui est loin d’avoir livré tous ses secrets. Volcanologues et spéléologues cherchent à comprendre les mystères du Creux de Soucy…