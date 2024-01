"Enquêtes criminelles - La bouleversante histoire de Madeleine Sorce" sur W9 mercredi 31 janvier 2024

Mercredi 31 janvier 2024 à 21:05 sur W9, Nathalie Renoux vous proposera un nouvel inédit du magazine "Enquêtes criminelles" : « Mon fils est mort à ma place : la bouleversante histoire de Madeleine Sorce ».

En attendant de se faire un nom dans le cinéma, Luca Pisciotto, 21 ans, s’était lancé dans une carrière d’influenceur. Sur le réseau social TikTok, ses vidéos de breakdance étaient suivies par plus d’un million et demi d’abonnés. Mais ses rêves de gloire se sont brutalement brisés le 2 février 2022 lorsque le jeune homme est tué de cinq coups de couteau. Une mort d’autant plus cruelle que c’est en venant au secours de sa mère que Luca a perdu la vie.

Tout commence en 2019 à Jupille, dans la banlieue de Liège (Belgique). Madeleine Sorce, 44 ans, est une femme comblée. Le bac en poche, son fils Luca est revenu vivre avec elle. Et côté cœur, la mère de famille, divorcée du père de Luca, a retrouvé l’amour en la personne de Pietro Randazzo, un Italien de 14 ans son cadet. Seulement, au fil des mois, les choses se dégradent et au mois d’octobre 2021, Madeleine, lassée de la jalousie maladive de son compagnon et de ses scènes violentes, décide de rompre. Pietro se met alors à épier la famille, s’en prend aux amis de son ex et va jusqu’à pénétrer de force au domicile de Luca et sa mère. Placé en garde à vue, l’homme ne se calme qu’un temps…

Le 2 février 2022, Pietro Randazzo se rend de nouveau chez Madeleine et tente de l’étrangler. Comme par miracle, elle réussit à prendre la fuite et se réfugier dans une maison voisine. À cinq kilomètres de là, Luca ignore tout du drame qui a été évité de peu. Pourtant, il s’inquiète : sa mère est injoignable… Le jeune homme, traversé par un mauvais pressentiment, rentre précipitamment à la maison. Lorsqu’il arrive, Pietro est toujours là, armé de son couteau... Luca venait sauver sa mère et c’est lui qui a été tué : cette scène tragique, que l’on croirait tout droit sortie d’un film, les principaux témoins ont accepté de la raconter.

"Enquêtes criminelles" reviendra ensuite sur le meurtre de Christophe et Célia Orsaz, survenu le 30 novembre 2017 près de Mirepoix dans l’Ariège.

Au départ tout le monde pense à une disparition, ce qui vaut à ce père et à sa famille le surnom dans la presse de « Disparus de Mirepoix ». En réalité, Christophe Orsaz a été attiré dans un piège : un faux rendez-vous professionnel dans un hameau reculé. Sur place, le paysagiste de 46 ans est battu à mort sous les yeux de sa fille, dont le meurtrier n’a pas immédiatement remarqué la présence. Célia s’est donc retrouvée au mauvais endroit au mauvais moment. Témoin gênant, elle serait la victime collatérale d’un règlement de comptes ! Car derrière la mort de Christophe Orsaz et sa fille Célia, il y aurait non pas une mais deux personnes, un couple : deux amants qui se renvoient la balle sur leurs motivations présumées...