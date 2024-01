"La grande librairie" mercredi 31 janvier 2024 : les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5 - Vidéo

Mercredi 31 janvier 2024 à 21:05 sur France 5, Augustin Trapenard présentera un nouveau numéro de "La grande librairie". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Présenté par Augustin Trapenard, le magazine littéraire de France 5 est le grand rendez-vous de l'actualité littéraire sous toutes ses formes : romans, essais, histoire, polars, bandes dessinées, jeunesse, etc.

Chaque mercredi soir sur France 5, Augustin Trapenard convie des auteurs d'univers différents qui font l'actualité littéraire.

Mercredi 31 janvier 2024 , Augustin Trapenard recevra :

Enki Bilal, pour son livre « Shakespeare – Bilal Une rencontre » (Éditions Marie Barbier).

L’ouvrage se penche sur l’adaptation de Roméo et Juliette de William Shakespeare par Enki Bilal. Publié en 2011, Julia & Roem reste l’adaptation la plus audacieuse en bande dessinée du mythe shakespearien. Elle convoque le théâtre, le cinéma, la peinture, mais aussi la danse. Enki Bilal raconte également les multiples rebonds de cette aventure artistique.

Camille de Peretti, pour son livre « L’Inconnue du portrait » (Calmann-Levy)

En 1910 à Vienne, Klimt peint son Portrait d'une dame, tableau à l'histoire mouvementée et au modèle inconnu. Camille de Peretti imagine l'histoire de cette femme et de ses descendants dans une fresque s'étendant de Vienne à Manhattan et mêlant secrets, amours et drames.

Yannick Haenel, pour son livre « Bleu Bacon » (Stock)

L’écrivain a passé une nuit au Centre Pompidou lors de l’exposition Francis Bacon. Il raconte ici son aventure initiatique et se demande s’il est possible de ressentir intégralement la peinture, de la vivre comme une ivresse passionnée ? Yannick Haenel dévoile un aspect moins connu de la peinture de Bacon : la sensualité de ses couleurs, et particulièrement de son bleu.

Thomas Schlesser, pour son livre « Les yeux de Mona » (Albin Michel)

Mona est atteinte d’une maladie et va bientôt perdre la vue. Son grand-père, un homme érudit et fantasque, décide de l’initier chaque mercredi à une œuvre d’art avant que la cécité prive Mona des beautés du monde. Ensemble, ils vont sillonner le Louvre, Orsay et Beaubourg. Ensemble, ils vont s’émerveiller, s’émouvoir, s’interroger, happés par le spectacle d’un tableau ou d’une sculpture.

Nine Antico, à l'occasion de la grande exposition que lui a consacré le Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême. Son livre « Madones et putains » est paru en janvier 2023 aux éditions Dupuis.