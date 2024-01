"C dans l'air" mardi 30 janvier 2024 : les invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 30 janvier 2024 à 17:30 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce mardi 30 janvier 2024, Caroline Roux recevra : Stéphane Foucart, journaliste au Monde, auteur de l'article "Eaux en bouteille : des pratiques trompeuses à grande échelle" publié par le quotidien Le Monde.

Ce mardi, la cellule investigation de Radio France et Le Monde ont publié une enquête qui révèle que Nestlé et d'autres industriels ont caché au public que l’eau qu’ils pompaient était contaminée et qu'ils ont eu recours à des systèmes de purification interdits, alors que l'eau pure doit être vendue naturelle. Afin d'assurer une "sécurité alimentaire", Nestlé Waters - leader mondial sur le marché et propriétaire des marques Vittel, Hépar, Perrier et Contrex - aurait utilisé des traitements interdits sur ses eaux minérales.

Issue d'une directive européenne, la réglementation interdit toute désinfection des eaux minérales qui doivent être naturellement de haute qualité microbiologique, contrairement à l'eau du robinet qui est désinfectée avant de devenir potable. Mais Nestlé Waters a confirmé avoir utilisé des traitements à base d'ultraviolets et de charbon actif. L'entreprise justifie le recours à ces techniques par les "évolutions de l'environnement autour de ses sources, qui peuvent parfois rendre difficile le maintien de la stabilité des caractéristiques essentielles" de ses eaux, autrement dit leur absence de pollution.

L’enquête publiée ce mardi révèle également que le gouvernement d’Élisabeth Borne savait depuis 2021 que plusieurs industriels de l’agroalimentaire avaient appliqué des traitements et filtrages interdits sur leurs eaux en bouteille. Selon une enquête de l’Igas qui a publié un rapport en juillet 2022, plus d’un tiers des marques d’eaux embouteillées en France subiraient des traitements non conformes, et 100 % des marques d’eau de Nestlé sont concernées.

Jérôme Jaffré, politologue, chercheur associé au CEVIPOF.



Yves Thréard, éditorialiste, directeur adjoint de la rédaction du Figaro.

Raphaëlle Bacqué, grand reporter au Monde.



Emmanuel Duteil, directeur de la rédaction de l’Usine Nouvelle.

Ambiance électrique ce mardi. Les actions coups de poing se multiplient dans les supermarchés pour dénoncer les marges de la grande distribution et l’origine de produits vendus alors que tous les accès à Paris sont maintenant bloqués par des agriculteurs. Déterminés, certains paysans partis ce matin du Lot-et-Garonne sont bien décidés à gagner Rungis, quitte à prendre la nationale pour contourner les barrages policiers. Retardé et sous surveillance, le convoi de tracteurs roule toujours en direction de la capitale tandis que d’autres blocages sont maintenus sur de nombreux axes routiers en province, notamment sur l’A7 mais aussi autour de Lyon et de l’aéroport de Toulouse.

C’est donc un Premier ministre sous la pression d’un mouvement social qui a prononcé cet après-midi son discours de politique générale à l’Assemblée nationale, vingt et un jours après sa nomination à Matignon. Un grand oral dans lequel Gabriel Attal a insisté sur le travail et la lutte contre le chômage, l’accès aux services publics, l’éducation, l’accès aux soins, la sécurité, l’autorité, le logement, les classes moyennes et le pouvoir d’achat, priorité des Français en ces temps d’inflation. C’est en effet d’abord en matière de pouvoir d’achat que les Français souhaitaient des annonces de Gabriel Attal selon un sondage Viavoice réalisé ces derniers jours. Viennent ensuite la santé (48 %), l’éducation (45 %), l’immigration (34 %) et la sécurité (31 %).

La crise agricole était également sans surprise un des points attendus de ce discours. Des annonces suivies sur les barrages par des agriculteurs en demande de mesures concrètes notamment sur les prix d’achat, après les premières annonces jugées insuffisantes vendredi dernier.

Alors que retenir du discours de politique général de Gabriel Attal ? A-t-il convaincu les France ? Qu’en ont pensé les agriculteurs ? Le mouvement va-t-il se poursuivre ? Y a-t-il un risque de pénurie dans les magasins ?

