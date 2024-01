"L'école à remonter le temps" : 100 ans d'éducation & de société sur M6 le 19 février 2024

Alors que l’école est plus que jamais au coeur de nombreux débats, M6 vous proposera le 19 février prochain à 21:10 de remonter le temps en suivant l’immersion d’élèves et de professeurs en 1880, 1930, 1950 et 1980.

Cette émission sera une manière de découvrir combien l’école mais aussi la société et les mentalités, ont évolué en un siècle.

15 élèves de collège (13/14 ans), 3 professeurs et un directeur d’établissement, vont vivre une expérience unique : 100 ans sur les bancs de l’école. Retour en 1880, 1930, 1950 et 1980.

Les protagonistes vont vivre une immersion historique et sociologique unique. Au coeur d’un même lieu, un collège transformé à chaque épisode dans une époque différente, élèves et corps professoral vont découvrir et nous faire voyager sur les bancs de l’école de nos parents, grands-parents, arrières grands-parents… Les mises en situations et les images d’archives nous aideront à mieux comprendre le contexte de chacune de ces décennies : taux de scolarisation, rapport à l’autorité, place de la femme dans la société, lutte contre les maladies, abandon de certains enseignements et introduction progressive de nouvelles matières…

Aux programmes scolaires de ces époques : leçons de morale, exercices militaires, cours de couture ou de puériculture pour les filles, travail manuel comme la menuiserie ou l’agriculture pour les garçons… Et si les cours de français, de mathématiques, d’histoire-géographie, mais aussi d’éducation physique sont bien présents dans nos manuels depuis 1880, les savoirs et les façons de les enseigner vont radicalement évoluer…

Comment élèves et professeurs se plieront-ils au rythme et aux enseignements de ces 4 décennies ? Qu’est-ce qui va les étonner, les amuser, parfois les choquer ? Élèves comme professeurs, comment vivront-ils cette expérience ? Comment jugeront-ils ce qu’ils vont découvrir avec ce qu’ils connaissent de l’École et de la société d’aujourd’hui ? Que retiendront-ils de ce voyage dans le temps ?