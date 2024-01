"Cash Investigation" : Enquête sur les profiteurs de crise jeudi 22 février 2024 sur France 2

Quand une crise grave survient, nous souffrons tous, mais certains en profitent pour s'enrichir. Ce sera le thème du prochain numéro de "Cash Investigation" qui sera diffusé sur France 2 jeudi 22 février 2024 à 21:10.

Quand une crise grave survient, nous souffrons tous, mais certains en profitent pour s’enrichir. Ainsi lorsque le prix de l’électricité bondit ou que notre système de santé subit les assauts du covid, il y a de très nombreux perdants mais aussi quelques grands gagnants. Cash investigation a enquêté sur ces profiteurs de crise.

Depuis la libéralisation du marché, plusieurs dizaines de fournisseurs d’électricité sont apparus pour concurrencer EDF. Leur promesse aux consommateurs : des prix attractifs, voire une énergie plus verte. Mais lorsque les prix se sont envolés, certains de ces fournisseurs n’ont pas hésité à spéculer et à empocher des millions d’euros au détriment de leurs clients et même de ceux d’EDF.

Sur ce marché, une profession est apparue, les courtiers. Leur cible : les boulangers, et plus largement toutes les PME qui subissent de plein fouet la hausse du coût de l’énergie. La journaliste Claire Tesson a passé au crible les méthodes de ces intermédiaires qui sont prêts à tout pour vendre des contrats d’électricité. Elle est allée à la rencontre d’artisans qui ont fait confiance à ces courtiers et ont eu de très mauvaises surprises sur leur facture.

La pandémie due au covid a bouleversé notre quotidien, provoqué un ralentissement de l’économie. Mais elle a aussi fait les affaires des laboratoires d’analyse médicale. En 2020, le chiffre d’affaires des six géants du secteur a bondi de 85 % : près de 7 milliards d’euros payés intégralement par la Sécurité sociale.

Cash investigation vous révélera comment les patrons d’un de ces labos ont acheté de luxueuses villas sur la Côte d’Azur après avoir gagné beaucoup d’argent grâce au covid.

Cette prospérité du secteur n’a pas échappé au monde de la finance. Cash vous racontera comment des fonds d’investissement français et étrangers sont devenus actionnaires d’un des plus gros labos français. Une opération qui devrait être très rentable pour les actionnaires mais va coûter cher aux salariés et aux patients.

Après ce numéro inédit de Cash investigation, le magazine proposera un grand débat. Des invités de tous horizons répondront aux questions d’Élise Lucet.

Cash investigation : des révélations, un débat, des solutions.