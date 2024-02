"C dans l'air" lundi 5 février 2024 : les invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce lundi 5 février 2024 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou l'économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce lundi 5 février 2024, Caroline Roux reçoit : Kévin Limonier, maître de conférences en géographie et études slaves à l'Institut français de géopolitique de Paris, et spécialiste de la géopolitique et du cyberespace russophone.

Ce week-end dans une publication Telegram, l’ancien président russe Dmitri Medvedev a évoqué les futures échéances électorales en Occident en affichant clairement la volonté de peser sur les élections américaines et européennes qui auront lieu cette année. La Russie veut "soutenir de toutes les manières possibles" les candidats qui lui sont favorables. Dmitri Medvedev suggère que la Russie pourrait s'ingérer dans les prochaines élections occidentales. Selon lui, "notre tâche consiste à soutenir ces hommes politiques et leurs partis en Occident de toutes les manières possibles, en les aidant apertum et secretum à obtenir des résultats décents lors des élections".

La Commission européenne a publié un projet de directive pour tenter de lutter contre les ingérences étrangères qui pourraient impacter le scrutin des élections européennes, en juin prochain. Le Parlement européen et les États membres de l’Union européenne se sont mis d’accord début novembre sur un texte destiné à encadrer les publicités à caractère politique.

Des tentatives d'ingérence russes ont déjà été observées dans plusieurs scrutins. Elles étaient au cœur d'un scandale sur les présidentielles américaines de 2020. Un rapport du renseignement américain a démontré que Vladimir Poutine a pesé afin de favoriser la victoire de Donald Trump. Des centaines de millions de dollars ont été investies.

Kévin Limonier est maître de conférences en géographie et études slaves à l'Institut français de géopolitique de Paris, et spécialiste de la géopolitique et du cyberespace russophone. Il reviendra l’appel de l’ancien président russe Dmitri Medvedev à soutenir les partis “antisystème” occidentaux dans la perspective des futures élections européennes.

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Yves Thréard, éditorialiste, directeur adjoint de la rédaction du Figaro.

David Doukhan, rédacteur en chef du service politique du Parisien / Aujourd’hui en France.

Anne-Charlène Bezzina, constitutionaliste, maître de conférences en droit public.

Jérôme Fourquet, directeur département Opinion - Institut de sondages IFOP.

Le thème de l'émission :



Quelle place donner à la voiture dans nos villes ? Consulter dimanche, les Parisiens ont dit oui à près de 55 % au triplement des tarifs de stationnement pour les grosses voitures individuelles et polluantes dans l’hypercentre de la capitale. Un "choix clair" salué par Anne Hidalgo, même si le scrutin n’a pas déplacé les foules (moins de 6 % des votants). "C’est la démocratie qui l’emporte" a déclaré la maire de Paris, indiquant qu’elle espérait présenter le texte en mai, pour une mise en application au 1er septembre. L’idée déjà validée à Lyon devrait entrée en application en juin.

A Marseille, en revanche, c’est la question sensible des zones à faibles émissions (ZFE) qui est au centre de l’attention car elle touche aux voitures les plus polluantes et donc des plus modestes dans l’agglomération la plus pauvre de France où le réseau de transports en commun connait un très grand retard. D’où l’annonce hier de Martine Vassal, la présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence (divers droite), dans un entretien à La Tribune Dimanche, de reporter "sine die" l’extension de la ZFE aux véhicules Crit’Air 3. Une ZFE a été mise en place dans le centre de Marseille en 2022, excluant d’abord les véhicules les plus polluants (Crit’Air 5) puis les Crit’Air 4. L’application pour les Crit’Air 3 (à essence de 1997 à 2005, diesel de 2006 à 2010) devait entrer en vigueur le 1er janvier 2025 dans la ville mais en décembre, une étude soulignait que les ménages les plus modestes seraient très affectés. A Marseille, où il n’y a que deux lignes de métro, trois lignes de tramway, un grand chantier a été annoncé par Emmanuel Macron dans son plan Marseille en grand pour développer les transports en commun.

Deux villes, deux ambiances alors que depuis quelques mois, un refrain monte : "L’écologie, ça commence à bien faire". De Pascal Praud à Laurent Wauquiez, et jusqu’à certaines déclarations d’Emmanuel Macron, un ras-le-bol se fait entendre. Le chef de l’Etat qui avait dit en 2022 "ce quinquennat sera écologique ou ne sera pas" semble désormais mettre ses ambitions sur "pause". Ainsi les réponses apportées à la colère agricole - de la mise à l’arrêt d’un plan anti-pesticide, à la remise en cause de la méthode des jachères - s’inscrivent dans un tournant à droite amorcé par le chef de l’État depuis plusieurs mois, sous couvert "d’écologie à la française", et confirmé par la nomination au sein du gouvernement de Gabriel Attal de personnalités de droite à des postes stratégiques comme Rachida Dati au ministère de la Culture.

De quoi faire grincer des dents à l'aile gauche de la Macronie mais aussi au Modem. François Bayrou, relaxé ce lundi par le tribunal correctionnel de Paris "au bénéfice du doute" dans l’affaire des assistants parlementaires européens, devrait tenter de peser jusqu’au bout sur les nouvelles nominations attendues ces prochaines heures au gouvernement.

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.